KOMENTÁŘ: Hádky hokeji nepomohou, ukazování prstem už vůbec ne. Takhle na medaile zapomeňme rovnou

Trenéři za to můžou. Ne, kluby za to můžou. Kdepak, svaz je vinen. Čeští hokejisté z mistrovství světa do 20 let znovu nepřivezli medaili, potřetí za sebou skončili ve čtvrtfinále. Místo snahy najít řešení se ale všichni odpovědní obviňují navzájem. To českému hokeji ale nijak neprospěje.

Nepomohly by nám zlaté hokejky ani kemp na Marsu. Trenér by musel být Copperfield, hořekuje Pešán Pravda je taková, že se český hokej pomalu, ale jistě utápí. Seniorské reprezentaci se nepodařilo ovládnout světový šampionát dlouhých deset let, juniorské dokonce dvacet, čekání alespoň na medaili už má také rekordní trvání. Není proto divu, že vyvstává otázka, co je důvodem a jak se dostat zpátky mezi elitu. Po nevyvedeném mistrovství světa v Edmontonu všichni dávali opatrná prohlášení. „S Kanadou jsme předvedli psychickou odolnost a do konce utkání jsme mohli doufat ve vyrovnání,“ řekl například diplomaticky trenér dvacítky Karel Mlejnek. Jenže to nestačilo. Další sedmé místo ukázalo, že mezi nejlepší pětku už Česká republika prostě nepatří. Nezbývá než dát hlavy dohromady a přijít na lék, jak český hokej vyléčit. Není to lehká úloha. Důkazem budiž současné mediální půtky, které odstartoval na tiskové konferenci šéftrenér Filip Pešán: „Svaz víc udělat nemůže, trenéři a kluby dostatečně nepracují a hráči jsou líní.“ A kopl si i do samotných hráčů, jmenovitě do Michala Teplého. „Je nemyslitelné, abych na Teplého musel zvedat hlas kvůli přístupu v tréninku. Nebyl jsem z něj nadšený na tréninku ani mistrovství světa,“ zahlásil. Pešán není bůh. Nemůže takhle natřít 19letého kluka, zlobí se Nedorost po kritice Teplého Jenže tím jen naštval všechny kolem. Hráčů se zastaly osobnosti, ozvaly se samozřejmě i kluby. „Není žádný bůh, nemůže si říkat, co chce. Trenéři s ním (Teplým) byli v Boleslavi spokojení, já ho musel kolikrát brzdit, aby nechodil den před zápasem třikrát na led. A na šampionátu patřil k těm nejlepším,“ zaznělo od Václava Nedorosta, sportovního ředitele Mladé Boleslavi. Opět mediálně, v rozhovoru, což ničemu neprospěje. Problém český hokej má, o tom žádná, změna v nedohlednu a místo toho se fanoušci dohadují, kde je vlastně pravda v půtkách, které stejně nic nevyřeší.