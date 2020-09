KOMENTÁŘ: Jak dlouho ještě bude pokračovat nesmyslná „covidová šikana“ sportu?

PRAHA Poslední dění ve světě sportu bohužel nakrásně potvrzuje současnou podivnou dobu, která ukázala v plné nahotě nejen pozitiva společnosti, ale také její negativa.

Už od dubna či května začali funkcionáři napříč sportovním odvětvím řešit „covidová pravidla“ tak, aby se mohlo co nejdříve začít soupeřit na různých kolbištích. Počáteční radost sportovců, že konečně mohou něco dělat, ale střídá rozčarování, či dokonce vztek. Jejich samotných i fanoušků.

Tři příklady za všechny?

Francouzský tenista Benoit Paire měl těsně před startem US Open v New Yorku pozitivní test na covid-19, což pro něho znamenalo konec na prvním grandslamu sezony. A pro ty, kteří s ním přišli do kontaktu, izolaci. A to tak, že přísnou.



„Chovají se k nám naprosto otřesně. Mohla bych vyprávět o tolika věcech, co se tu dějí… Mám pocit, že jsme vězni. I pro ten nejmenší možný pohyb musíme žádat o svolení, i když nás testují denně a máme 37 negativních výsledků,“ rozhořčila se po vypadnutí ve druhém kole turnaje jeho krajanka Kristina Mladenovicová.

Ta pochopitelně s kamarádem do kontaktu přišla, stejně jako další Francouzi. Není na tom nic divného, vždyť i Radko Gudas – český to bek Washingtonu – po vypadnutí z play-off vyprávěl, jak se s krajany z jiných týmů v bublině v Torontu sešli před startem bojů o Stanley Cup na střeše hotelu, aby popili pivo a pokecali.

Ale zpět na Manhattan, pokud by Mladenovicová vypadla také z deblu (a s ohledem na její nalomenou psychiku to není nereálné), musí stejně zůstat v izolaci na svém hotelovém pokoji až do konce turnaje, tedy do 12. září.

Jen tak mimochodem, Paire měl den před vypadnutím krajanky další test na covid-19 už negativní…

Během srpna organizoval bohatý boxerský promotér Eddie Hearn po čtyři víkendy galavečery na zahradě svého panství v Brentwoodu. Bojovníci bydleli v nedalekém hotelu (200 metrů), všichni účastníci tzv. Fight Campů byli po celý týden (od pondělí do neděle) v bublině, opakovaně testováni.

Boxer Ted Cheeseman se svými trenéry s maskami v zádech.

Přesto, když se rozsvítily kamery a začal přenos, všichni museli na obličej nasadit roušky, ty odložili jen boxeři během zápasu a při vyhlášení. Aby té grotesky nebylo málo, tak jejich trenéři a sekundanti měli během zápasů na obličeji roušky a také plexi štíty. Ti samí trenéři, kteří byli taktéž průběžně testováni, s bojovníky bydleli na stejném patře hotelu, povídali si (světe div se bez roušky) před zápasy v šatnách.



A pak je tu příběh české fotbalové reprezentace. V ní se objevil taktéž ten „zrádný covídek“, konkrétně u jednoho z masérů. Jako na potvoru s ním přišli v kontakt jen Patrik Schick a Tomáš Souček, největší týmové hvězdy, přičemž první z nich nyní řeší angažmá a vstupní prohlídku v novém působišti. Oba, ač negativní, skončili také v karanténě.

Včera jeden z novinářských kolegů spustil bouři, že všichni reprezentanti a realizační tým nebyli při příjezdu na sraz testováni, ale stalo se tak až druhý den dle itineráře UEFA. Byť je to pravda, dlužno dodat, že všichni ti, kteří neprošli prvním kolem testů, se prokázali aktuálními negativními výsledky, protože je absolvovali před víkendovým kolem fotbalové ligy.

Nemohly tak být starší tří dnů, což je doba, která vám ještě před pár týdny stačila k cestě za některé hranice bez nutnosti testu. Nebo naopak u přísnějších zemí právě takto starý test jste museli mít s sebou. V čem se ta situace za pár týdnů změnila?

V ničem, jen se to prostě hodilo zrovna do krámu. Svaz to tak vedle tohoto článku slízl také od rozezlených fanoušků především Slavie a Plzně, které za tři týdny čekají pohárová předkola.

Možná si řeknete, že je to mnoho povyku pro nic. Že jsou důležitější věci než sport. Ano, to máte pravdu, právě proto je nepochopitelné, že právě toto odvětví je takto bito současnou situací ve společnosti, kterou ovládá mnohdy až přehnaná panika.

Pro sportovce je fotbal, hokej, tenis nebo box zdrojem obživy. Ano, vrcholek ledovce je královsky placen, ale budete se divit, takových je pár procent. Ostatní potřebují pravidelný příjem stejně jako prodavačka v supermarketu nebo programátor sedící někde v kanceláři.

Schválně, kolik z vás před výkonem své pracovní náplně musí absolvovat (nebo se jimi musí řídit) podobné procedury jako sportovci? Kdo z vás absolvuje každý den test na covid? Nebo jednou za týden? Kolem koho z vás se v případě pozitivního testu nebo jen náznaku rozpoutá podobné „peklo“?

Komu z vás doporučuje zaměstnavatel, abyste nechodili nakupovat do obchodů, nechávali si vše posílat domů, vyhýbali se restauracím či kavárnám, abyste de facto i nyní žili v izolaci?