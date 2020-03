KOMENTÁŘ: Koronavirus sejmul všechny sportovce. Nejde jen o profesionály, doplácí na něj hlavně děti

Praha Pandemie nového koronaviru zasahuje všechny. A podobně postupně jako se šíří. Zábavní a sportovní průmysl dostihla až vlastně jako poslední, ale o to razantněji.

Od minulého týdne je sportovní zpravodajství jen a pouze o tom, co, kdy a na jak dlouho se přerušuje. Nebo jaké sporty nedokončí rozehrané soutěže vůbec. V drtivé většině se mluví či píše o profesionálních ligách. Je to pochopitelné, ty jsou sledované, ty jsou na televizních obrazovkách.



Daleko horší dopad ale může mít současná situace na to, co na první pohled vidět není.

Na rekreační sportovce. Na děti. Na ty, kteří se věnují nějaké aktivitě právě díky svým vzorům z televizí. Na ty, ze kterých třeba jednou vyrostou noví Jágrové, Ledecké či Ronaldové.

Místo pohybu v tělocvičnách, posilovnách či prostě někde venku na plácku musí být nyní zavřeni doma. A zatímco vrcholový sport často zdraví ničí, rekreační pohyb je potřebný. Zvláště v současné době, kdy je společnost už tak dost zlenivělá, to není zanedbatelné. Ono známé „ve zdravém těle zdravý duch“ nevzniklo pro nic za nic.

Profesionálové se na sportovní kolbiště vrátí ihned, jakmile to půjde. Stejně tak se dostanou rychle zpět do formy, o to se bát nikdo nemusí.

Bude tomu tak ale i u hobíků a dětí? A bude je mít kdo trénovat? Vždyť řada koučů či poradců musí často pracovat na vlastní triko, jsou na příjmech od klientů či klubů přímo závislí.

A budou na to peníze, nebo se budou mocní snažit za každou cenu nastartovat hlavně špičku ledovce? Současná situace ukáže, kdo myslí slova o kvalitní mládeži a sportovní základně vážně a pro koho jde jen o zaklínadlo, aby vypadal navenek dobře.