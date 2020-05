KOMENTÁŘ: Ropné peníze proti fotbalové tradici. Viceprezident FIFA se podbízí bohatým šejkům

Praha Se čtyřmi miliardami fanoušků je fotbal nejpopulárnějším sportem světa. Jeho kořeny lze vystopovat v Anglii, odkud se dostal i na starý kontinent. Zde se drží už pár desítek let zavedené zvyklosti, například formát ligových soutěží podzim–zima, na což se postupně navázaly také pohárové soutěže.

S ohledem na pandemii koronaviru a plánované mistrovství světa v Kataru za dva roky by se ale tyto obyčeje ve většině evropských zemí mohly výrazně proměnit.



Viceprezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Victor Montagliani totiž navrhl, aby se nyní změnil tento formát na jaro–podzim.

„V Americe se hraje podle kalendářního roku. Takové řešení by pravděpodobně mohlo být použito i v Evropě a Africe. Tento nápad by se neměl hned zamítnout, může to být řešení pro následující dvě sezony a zimní mistrovství světa. Už jsme začali přemýšlet o tom, jak poskládat nový kalendář od roku 2024. Kvůli současné krizi potřebujeme okamžité odpovědi,“ tvrdí čtyřiapadesátiletý Kanaďan.

S podobným návrhem přišel před sedmi lety v současnosti výkonný ředitel Bayernu Mnichov Karl-Heinz Rummenigge, ten se obával o zdravotní stav hráčů a špatné podmínky pro fanoušky.



Tehdy ale se svými názory nepochodil.

Klimatické změny

S ohledem na současné změny klimatu jsou časná léta a také červenec a srpen ve většině Evropy extrémně horké, v tomto období tak často bývají zápasy startujících sezon přerušovány kvůli občerstvení, aby se předešlo zdravotním obtížím.

Všechny moderní ligy mají navíc jako jedno z hlavních kritérií vlastnit vyhřívaný trávník, ve velké části případů mají fanoušci i zateplené sedačky.

Slova viceprezidenta FIFA tak vyznívají pro fanoušky jako další podbízivý krok získat co největší obnos peněz od arabských šejků. Co tedy očekávat po MS v Kataru, které se bude konat na přelomu listopadu a prosince. Světový šampionát v pouštních dunách?