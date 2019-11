KOMENTÁŘ: Slavii vynášejí do nebes. Využije toho k postupu přes některého z favoritů?

Fotbalisté Slavie předvedli kousek, který se nepovedl žádnému z českých klubů za posledních patnáct let. Nedostat gól na Camp Nou a tedy ani neprohrát.

Napodobila tak pražskou Spartu, která v roce 1985 dokonce na hřišti Barcelony vyhrála 1:0, což však k postupu z 1. kola PVP nevedlo.

Navíc Slavia dokázala to, co se před ní dlouho nikomu nepovedlo. Aby Barcelona doma neskórovala, to se stalo naposledy loni v únoru.

A od té doby držela na Camp Nou sérii 48 duelů s minimálně jedním vstřeleným gólem. V základní skupině Ligy mistrů pak Barca neskórovala dokonce poprvé od roku 2012.

Ano, Slavia sice nevystřelila ani jednou na bránu a měla velké štěstí v tom, že střelu Lionela Messiho v prvním poločase zastavila spojnice tyčí a gól Artura Vidala nebyl uznán jen kvůli těsnému ofsajdu Messiho.

Ale kvůli výborně zvolené taktice Jindřicha Trpišovského, čehož si všimla i španělská média, a díky okamžitému přepínání do útoku po zisku míče, sehrála Slavia na Camp Nou rovnocennou partii.

A navíc excelentní výkon předvedl Ondřej Kolář, který zlikvidoval pět gólových šancí Barcelony.

Nikdo se tak nemohl divit, že na Slavii pršela jedna chvála za druhou. Kouč Barcelony Ernesto Valverde mluvil o tom, že málokdo udrží se Slavií její tempo a že vnesla do Ligy mistrů osvěžení kvůli její chuti do hry a nasazení.

Záložník Barcelony Frenkie de Jong zase mluvil o tom, že Slavia hrála odvážně a měla skvělou taktiku. Bavilo ho prý, jakým způsobem sešívaní hráli a tvrdil, že kvůli tomu je remíza nejspíš spravedlivá.

Gólman domácího týmu André ter Stegen zase čekal o přestávce v útrobách stadionu na protějška Koláře, kterému řekl, že takový výkon brankáře dlouho neviděl.

Jindřich Trpišovský a Vladimír Coufal děkují fanouškům Slavie.

Někdejší stoper Manchesteru United Rio Ferdinand zase nadhodil, že kdyby Barcelona nekoupila v létě z Valencie gólmana Neta, okamžitě po zápase by podepsala smlouvu s Kolářem.



Bývalý trenér Arsenalu Arséne Wenger zase mluvil o tom, že Barcelona byla poražena, protože její fotbalisté neměli oproti Slavii dobré tempo. A že nikdy nic podobného, co předvedla Slavia, neviděl.

Španělský list El País psal o tom, že Slavia hrála na Camp Nou odvážně a bezstarostně, jako by měla už jistý postup do play off Ligy mistrů. Marca zase podotkla, že sešívaní hráli tak, jako by chtěli celou soutěž vyhrát.

Všechna tato líbivá slova vedou k jedinému - Slavia si získala ještě větší respekt velkoklubů i fotbalové veřejnosti než doposud. A že o hráče jako Tomáš Souček, Peter Olayinka, Ondřej Kolář nebo Jan Bořil bude v zimní pauze velká bitka.

Navíc vzbuzuje sebevědomí ve fanoušcích Slavie. Ti už nyní počítají, že když sešívaní doma za tři týdny porazí Inter Milán, mohou uvažovat dokonce o postupu do play off Ligy mistrů, když na závěr skupiny vyhrají v Dortmundu.

O výhře s Interem mluvil s úsměvem i kouč Trpišovský kvůli výrazným vánočním prémiím.

Euforie kvůli velmi dobrým výkonům ve všech čtyřech zápasech Slavie v Lize mistrů zastírá i fakt, že má Slavia na kontě jen dva body a jen dvě vstřelené branky.



Mezi příznivci sešívaných proto panují názory, že kdyby měli Pražané v sestavě gólového zabijáka typu Nikolaje Komličenka, na postupovém místě už by byli nyní.



A i když byli kouč Trpišovský a řada hráčů poděkovat po zápase přímo v kapli na Camp Nou na „nejvyšší“ místa, víru ve vlastní síly získali už na hřišti.

Takže proč by se jim nemohlo povést Inter s miliardovými posilami porazit a vybojovat minimálně postup do play off Evropské ligy?

Vždyť ten nejtěžší úkol, tedy uspět na Camp Nou, už zvládla na jedničku.