Názor

Kdo jezdí do Litomyšle, musel si toho všimnout. To město kombinuje svůj historický duch s moderností. Stovky let staré budovy jsou citlivě rekonstruované, slouží současným účelům a město se rozvíjí podle pravidel a řádu. S tou modernizací je spjat i architekt Josef Pleskot.