PLZEŇÁK: Óda na životosprávu. Limba je patriot, talent jako hrom, ale neměl nastavenou hlavu

Plzeň Vybavuji si rozhovor, v němž David Limberský s nostalgií vzpomínal na temný pochod, kterým se před lety ve Štruncových sadech chodilo na trávník. Tak se pozná patriot! Neútulný stadion, kde atletický ovál dělal z tribuny místo, kam bylo nejlepší vyrazit s dalekohledem, skoro nikomu nechybí. Ale Limba ho měl rád. V sobotu odehrál proti Brnu 400. ligový zápas (1:0). Z aktivních fotbalistů jich má víc jen Limbův kamarád a exspoluhráč Milan Petržela.

Drtivou většinu zápasů odehrál 37letý blonďák za Plzeň – vlastní vinou. Zkoušel to v Modeně, taky v Tottenhamu, ale neprosadil se. Ani pak ve Spartě. Neměl správně nastavenou hlavu, protože talent má tenhle bek (dřív záložník) jako hrom. Stačí se podívat, s jakým přehledem řeší složité situace, jakou má kopací techniku, jeho šajtle je vyhlášená. Ale i tato kariéra je úžasná, ač nemá kvůli svým průšvihům zrovna svatozář. Co pomohlo k fotbalové dlouhověkosti? „Především životospráva,“ odvětil v sobotu reportérovi a bylo jasné, že se pod respirátorem směje. Při pohledu na tabulku fanouška napadne, že troška zlobení by současné plzeňské partě neškodila.