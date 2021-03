SPARŤANKA: Aspoň se smím po Letné projít. Sparta je best in covid

Praha Žiju sice v největší obci v Česku, i ta se mi ale zdá od včerejška proklatě malá. Aspoň že mám v jejích hranicích povolené vycházky na Letnou. To je nejtěsnější spojení, které v těchto týdnech mohu se Spartou navázat. Na zápasy můžeme zapomenout. Sparta je totiž po vzoru Česka rovněž best in covid. Více než tucet nakažených, někteří už podruhé a někdo dokonce potřetí!

Karlsson našel zachránce. Vrba mu vyhoví, stejně jako kdysi Horváthovi. Ale ve Slavii by si Švéd neškrtl Jistě, dá se v utkání jiných týmů sledovat přibývající množství nařízených i odvolaných penalt, prolomení Jarolímova boleslavského půstu, zvedající se Viktoria i klesající Baník. Nad lecčím se dá pozdvihnout obočí, ale vášeň v tom není. Tu přináší pouze rudé dresy na zeleném pažitu.

Jestli je uvidíme podle plánu znovu za deset dní, není jisté. A už vůbec nevíme, v jaké kondici. Co s hráči udělá covid, ale hlavně absence týmových tréninků. Zrovna ve chvíli, kdy si kluky vzal do parády trenér, který na nabiflovaných automatismech staví hru. Pro snahu ještě trochu poškádlit sešívané v cestě za titulem se mi to zdá mnohem těžší překážka než to, že teď bodovali naplno. Slavie, jak známo, rozdává chudým, a k těm letos Slovácko nepatří.