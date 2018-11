Škoda, že Šilhavý nepřišel dřív. Fotbalová reprezentace by nemusela ztratit důstojnost

Na kdyby se nehraje, ale... Kdyby se Jaroslav Šilhavý ujal české fotbalové reprezentace dříve, mohli Češi o účast na Euru 2020 dál bojovat na dvou frontách.

Karel Jarolím nepostoupil s českým týmem na letošní mistrovství světa. A to přesto, že vedle tehdy úřadujících mistrů světa z Německa měli Češi reálně na to, aby se probojovali alespoň do baráže.

Už loni v říjnu měl být neúspěšný kouč zbaven velení, a nemuselo tak dojít k trapné situaci jako letos v září, kdy nejprve Češi doma v Lize národů podlehli po tristním výkonu Ukrajině 1:2 a v následném přípravném duelu v Rusku utrpěli debakl 1:5.



Jaroslav Šilhavý sice v té dobì ještě vedl pražskou Slavii, ale přesto měl národní tým trénovat někdo jiný, aby se zabránilo mnohem větším škodám.

Vždy neustálé experimenty se sestavou se příčily nejen hráčům, ale i fanouškùm, kteří ztráceli o reprezentaci zájem.

A právě Šilhavý nyní ukázal, že problém není v neumění hráčů, ale v tom, že pokud se neustálí sestava, tým nemůže mít nikdy výsledky. A také mnohonásobně vylepšil komunikaci. Jarolím byl totiž pověstný tím, že s řadou hráčů ani nemluvil.

Sedmapadesátiletý kouč hned ve svém prvním duelu u týmu v říjnu na Slovensku vsadil na sestavu, kterou až s drobnými výjimkami nasadil i do dalších duelů. A výkony a především výsledky českého týmu šly rapidně nahoru.

Šilhavý v základní sestavě nasadil dvojici z turecké ligy Čelůstka–Pavelka a útočníka Vydru z anglického Burnley, kteří se Jarolímovi ani nevešli do nominace. První dva svou poctivou defenzivní hrou a ten třetí kmitáním po lajně pak splácejí Šilhavému důvěru.

Novému kouči přišla především k duhu sedmiletá zkušenost na reprezentační lavičce coby asistent Karla Brücknera a Petra Rady. Oproti Jarolímovi, který reprezentaci zažil jen z pozice hráče, přesně věděl, jak se má se svěřenci jednat.

Šilhavého tým sice své soupeře nepřehrává ani nedrží více míč, převyšuje je však vyšší efektivitou. Tím pak hráčům roste sebevědomí i sehranost.

Navíc mu vyšla sázka na lídra a staronového kapitána Dočkala, který se své role ujal na jedničku.

Většina akcí jde přes něj, podpis má téměř na všech gólech, jež Češi pod Šilhavým vstřelili. Jeho svěřenci navíc výrazně zlepšili defenzivu – vždyť ve čtyřech zápasech inkasovali jen dva góly.

Šilhavý sice ví, že nemá tolik hráčů, které by mohl v týmu použít, jako před deseti lety. Přesto se mu sázka na úzký okruh jmen vyplácí.

Na postup do vyšší skupiny v Lize národů to sice nestačilo, před prosincovým losem kvalifikace ME 2020 to ale přináší velkou naději. Až se chce říct, že je škoda, že se k týmu nedostal aspoň o měsíc dřív.