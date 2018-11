Odešel z utkání před koncem. Nechci pod Hapalem reprezentovat, prohlásil uražený Weiss

PRAHA Slovenský fotbalista Vladimír Weiss prohlásil, že pod vedením nového reprezentačního trenéra Pavla Hapala už se v národním týmu neobjeví. Český kouč ho v prvních dvou zápasech po nástupu do funkce nenasadil ani na minutu a v pondělním utkání s českou reprezentací v Praze zklamaný Weiss předčasně odešel z lavičky, když bylo jasné, že do hry už nezasáhne.

„Za Hapala jsem skončil. Více se k tomu vyjádřím v nejbližších dnech,“ citoval deník Plus jeden deň záložníka s 67 reprezentačními starty a sedmi góly. Weiss, který je v současnosti hráčem katarské Al Gharráfy, oblékal v minulosti dresy Manchesteru City, Glasgow Rangers, Espaňolu Barcelona a Olympiakosu Pireus.

Osmadvacetiletý záložník je známý svou problémovou povahou. Před měsícem byl mezi hráči, kteří po domácí porážce s českým týmem porušili životosprávu. Když se to dozvěděl tehdejší trenér Ján Kozák, rozhodl se z funkce odstoupit. V minulosti strávil Weiss noc v cele předběžného zadržení, protože se odmítl podrobit dechové zkoušce i odběru krve. Soud ho posléze osvobodil, Weiss však kvůli tomu byl na nějakou dobu vyřazen z národního týmu.

Naposledy se postaral o rozruch v pondělí, když ještě před koncem zápasu odešel z lavičky poté, co trenér Hapal v 79. minutě potřetí vystřídal a jeho do hry neposlal.

„V průběhu utkání jsem si toho nevšiml, protože jsem koučoval mužstvo. Dozvěděl jsem se to, až když jsem po zápase vešel do kabiny. Co vám k tomu teď mohu říct? Momentálně nic. Budu se snažit to s hráčem nějakým způsobem vykomunikovat, zjistit, co ho k tomu vedlo, a uvidíme dál,“ řekl po zápase Hapal.