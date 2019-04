KOMENTÁŘ: Strahovská losovačka? Snad ne, jsme jen moc podezřívaví

PRAHA Minimálně podivně vyhlíželo losování semifinálových dvojic pro tuzemský fotbalový pohár MOL Cup.

Generální sekretář FAČR Jan Pauly v přímém přenosu velmi dlouho váhal, než vytáhl první míček, v němž se skrývalo jméno pražské Slavie. O chvíli později byl k týmu z Edenu vylosován rival ze Sparty.

Já bych byl nerad paranoidní, ale #skslavia zase doma.

Vylosovaná první a zírání p. Paulyho na míčky do poslední chvíle... To je fór, ne? (Minimálně to blbě vypadá.)#OchočSiLOS #MolCup  pic.twitter.com/WcaIO4Ec4V