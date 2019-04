Zase ten Baroš. Dal v pohárovém čtvrtfinále gól Liberci rukou?

PRAHA Ještě ve víru kauzy kolem fanoušků Slavie, kteří vulgárně uráželi trenéra Karviné Františka Straku, propukla po středečním utkání čtvrtfinále domácího poháru mezi Ostravou a Libercem hádka mezi fanoušky i realizačními týmy obou klubů.

Po středečním vyrovnaném čtvrtfinále fotbalového poháru mezi Baníkem Ostrava a Libercem, ve kterém slavili po prodloužení výhru 2:1 domácí, si momentálně nemohou aktéři duelu přijít na jméno.

Důvod? Ostravský kapitán Milan Baroš měl podle Severočechů vyrovnat na 1:1 díky hraní rukou. Ostravané se zase hájí tím, že Baroš měl paži ve vzduchu, protože se odrážel při výskoku, a míč skončil v brance Liberce po hlavičce hostujícího beka Tarase Kačaraby. Jelikož zápas nebyl vysílaný v televizi a prokazatelné nejsou záběry ani jedné z kamer, které zápas snímaly, lze se tak pouze dohadovat, kde je pravda.

Situaci totiž ještě více zkomplikovalo „hříšníkovo“ svědectví.

„Liberečtí hráči se obestoupili kolem Baroše a chtěli ho přimět, aby se k hraní rukou přiznal. Tak jsem si řekl, že abych situaci uklidnil, zajdu se Milana Baroše zeptat. Ptám se, hrál jsi rukou? Odpověděl mi, že šel do souboje a že neví. Milane, jsou tady kamery, bude to vidět. Jak to tedy bylo? Říkal, že opravdu neví,“ popsal celou situaci v rozhovoru pro iDNES.cz hlavní sudí Pavel Královec.

Ta proběhla takto: Baroš s Kačarabou ve 43. minutě spolu skáčou na centr Nemanji Kuzmanoviče z levé strany. Baroš při odrazu zvedá obě ruce do vzduchu, ale z pohledu z hlavní tribuny nelze rozeznat, zda se míč skutečně ocitl v bráně po zásahu jeho ruky nebo až od hlavy Kačaraby. Gólman Liberce Nguyen na to zareagoval všeříkající ironickou větou: „Letěl centr a najednou skončil v bráně. Asi se tam dostal trochu záhadou. Když to rozhodčí nepískl, tak ruka nebyla.“

Podobně mluvil i kouč Severočechů Zsolt Hornyák. „Děkuji svému mužstvu za předvedený výkon a za to, že bojovalo až do konce. Tu situaci u vyrovnávacího gólu jsem ještě neviděl. Průběh nechci vůbec komentovat. Omlouvám se, děkuju,“ snažil se udržet Hornyák své emoce na uzdě.

Zda Baroš hrál rukou, či ne, nedokázal posoudit ani jeho protějšek Bohumil Páník.

„Když dostanete první gól, tak je to těžké, ale bylo dobré, že jsme do poločasu vyrovnali. Jestli to byla ruka? Mám to osmdesát metrů, co mám komentovat?“ uvedl ostravský kouč, který dnes bude spolu se svými svěřenci sledovat los semifinále.

Milan Baroš z @fcbanikostrava dal vyrovnávací gól na 1:1 ve čtvrtfinále @MOL_Cup pravděpodobně rukou. pic.twitter.com/5MKoX9RFY8 — Radek Wiglasz (@hippo9cz) 3. dubna 2019

Baníku totiž v 97. minutě zajistil vítězným gólem postup Ondřej Šašinka.

Už v úterý do semifinále postoupila Sparta a Slavia, ve středu pak poprvé od roku 1992 také fotbalisté Bohemians 1905, kteří porazili 1:0 Olomouc.

Klokani, kteří jsou jen díky lepšímu skóre mimo příčky znamenající boj o udržení v soutěži v baráži, tak vycítili šanci na celkové vítězství v soutěži. „Jsme 180 minut od velkého sportovního úspěchu, i ekonomického. My si to uvědomujeme a chceme to,“ hecuje svůj tým i fanoušky kouč Bohemians Martin Hašek.