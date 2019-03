Brankář Sevilly Tomáš Vaclík byl zvolen Fotbalistou roku, porazil Kadeřábka i Součka

Trenér roku: 1. Pavel Vrba (Plzeň) 337, 2. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 334, 3. Petr Rada (Jablonec) 218.

Další pořadí: 4. Jaroslav Šilhavý (reprezentace ČR A) 114, 5. Bohumil Páník (Zlín/Ostrava) 42, 6. Michal Bílek (Zlín) 26, 7. Martin Svědík (Jihlava/Slovácko) 9, 8. Michal Kordula (Slovácko) 5, 9. Martin Hašek (Bohemians 1905) 4, 10. Václav Jílek (Olomouc) 3, 11. Josef Csaplár (Příbram), Vítězslav Lavička (reprezentace ČR do 21 let) a Jan Suchopárek (reprezentace ČR do 19 let) všichni 1.

Talent roku: 1. David Lischka (Jablonec) 266, 2. Alex Král (Teplice) 242, 3. Jan Matoušek (Příbram/Slavia Praha) 208.

Fotbalistka roku: 1. Kateřina Svitková (Slavia Praha) 185, 2. Lucie Voňková (Bayern Mnichov) 160, 3. Eva Bartoňová (Slavia Praha) 159.

Síň slávy: Karel Poborský (vicemistr Evropy 1996).