VAVRDA: Anglie na nohou, Slavia odmítla pokleknout. Možná by sítě měla opustit celá Británie, nejen Rangers

PRAHA Fotbalisté Slavie ve čtvrtek večer dokázali vybojovat nesmírně cennou remízu 1:1 v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy na půdě favorizovaného londýnského Arsenalu. Pochvalu si od ostrovních novinářů ale opět příliš nevysloužili.

Skoro se už v případě Slavie nabízí staré pořekadlo „kdo chce psa bít, hůl si vždy najde“.

Sešívaní by se mohli stavět na hlavu, odrážet ušima, a ještě kopat do míče, aby to stejně bylo málo. Ano, The Guardian přišel pár hodin před úvodním čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu s oslavným textem na adresu mladíka Abdallaha Simy, skoro si ale člověk říká, zda to nebylo cílené.

Zda v tom nehrálo roli, že jde o hráče černé pleti. A že jej chtěli chvalozpěvy rozhodit.

Protože jinak se řešila opět úplně jiná témata. Sociálními sítěmi i médii se šířily nářky z tábora Rangers FC na to, jací to přijeli do britské metropole rasisti. Glen Kamara náhle, po třech týdnech den před výkopem zápasu na Emirates Stadium přišel s výpovědí, jak je od onoho incidentu s Ondřejem Kúdelou rasisticky urážen na sociálních sítích a jak trpí.



Jeho klub vzápětí srdceryvně oznámil, že se na týden stahuje ze sociálních sítích, konkrétně Facebooku a Instagramu (mají stejného majitele), protože ten je nedokáže od urážek a rasismu uchránit (ještě, že ten Twitter, na kterém zůstali Rangers FC aktivní, ano).



A ještě předtím Kamarův právník povyprávěl něco o tom, že „jednozápasový prozatímní trest na evropské scéně pro Kúdelu je s ohledem na zdrcující důkazy proti němu výsměchem UEFA“. Mimochodem, oněmi zdrcujícími důkazy jsou dle komisaře UEFA hlasy obou aktérů bez přímých svědků. Slovo Kúdely proti slovu Kamary.

Nu, a jelikož zápas Arsenalu se Slavií se odehrál na hřišti v duchu fair play, musela ostrovní média vytáhnout z rukávu něco, co se stalo před výkopem. Hosté, se dvěma černochy v sestavě, se ukázali jako rasisté, protože před duelem nepoklekli na podporu hnutí Black Lives Matter, ale chytili se jako jeden muž kolem ramen.

Granada vs. Manchester United, také fotbalisté španělského celku před duelem nepoklekli.

Že ve stejnou dobu ve Španělsku fotbalisté Granady při pokleknutí hráčů Manchesteru United doslova a do písmene chytali lelky, těm správňáckým britským novinářům překvapivě uniklo. Stejně jako hlasy z některých klubů a dokonce – světě div se – od černošského fotbalisty působícího v Premier League o tom, že toto gesto ztratilo význam a je vlastně i ponižující.

Jenže, když nikdo z nich na sobě neměl slávistický dres, tak rasista přece není. Naprosto upřímně si říkám, že kdyby Rangers FC vypnuli své sociální sítě úplně a kdyby se k nim přidala i ostrovní média, tak to není důvod k nějakému smutku, ale naopak radosti.

Mně totiž podobné nesmysly, které poslední necelý měsíc vypouští do světa (a ještě bohužel vypouštět budou), rozhodně chybět nebudou. A věřím, že rozumně smýšlejícímu člověku, kterému nikdo nemusí vysvětlovat, že barva pleti vaši osobnost neutváří, také ne.

Ono totiž nesmyslné poukazování na rasismus ony nůžky mezi kulturami spíše otevírají než naopak.