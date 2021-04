100 dní před olympiádou: Že Japonci hry nechtějí? Takové lidi neznám, všichni se těší, říká zpravodajka ČOV

PRAHA Posunuté letní hry v Tokiu se letos na 99,99 procenta budou konat. Alespoň je o tom přesvědčen předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „Umím si představit, že tam bude katastrofální zemětřesení nebo přistanou Marťani, dneska je možné všechno. Neumím si však představit situaci, kdy by olympiádu mohla zhatit pandemická situace,“ uvedl optimisticky včera Kejval na online tiskové konferenci.

„Japonci jsou jedna z nejvyspělejších zemí na světě a chtějí ukázat celému světu, že jsou schopni to technologicky i organizačně zvládnout. Loni jsme byli v situaci, kdy nikdo nevěděl, co to bude znamenat. Navíc oproti loňsku máme lepší testování, technologie, vakcinace. Věřím, že nic nebrání tomu, aby olympiáda proběhla.“

Do startu her zbývá právě sto dní, a tak podoba největšího sportovního svátku planety na japonské půdě dostává přes výrazné pandemické překážky konkrétní podobu.

Nepřekonatelné se zdají Severní Koreji, která své sportovce do Tokia nevyšle, aby je před pandemií covidu-19 ochránila.



Přímo na stadionech budou olympijská klání sledovat pouze domácí diváci, které by v hledištích organizátoři mohli doplnit kartony s nafocenými fanoušky nebo plyšovými polštáři ve tvaru animovaných postaviček. Zahraničním návštěvníkům pořadatelé v rámci rozsáhlých opatření účast zakázali.

Totéž se až na nejdůležitější výjimky týká rovněž mimojaponských dobrovolníků. Výrazně se omezí také počty funkcionářů a oficiálních hostů včetně vládních delegací. Do olympijské vesnice nebudou mít přístup žádné návštěvy a sportovci ji musí opustit do 48 hodin po skončení své soutěže.

Snížení rizikovosti může být důvodem, proč znovu začíná růst statistická podpora uspořádání letošní olympiády ze strany místního obyvatelstva. Ta postupně klesla až na pouhých dvacet procent podle lednového průzkumu agentury Kjódó, aktuální informace hovoří o mírném zlepšení.



Spolupracovnice ČOV a moderátorka Naomi Adačiová žijící v Japonsku přitom líčí opačné zkušenosti – místní podle ní pořádání olympijských her plně podporují.

„Dělala jsem si průzkum mezi svými přáteli, prarodiči, staršími lidmi, a když se zeptáte Japonce, jestli se na olympiádu těší a jaký má na ni názor, tak se nejprve začne omlouvat a klanět. Všichni cítí jakousi vinu, že se olympiáda neuskutečnila v řádném termínu před rokem, že zklamali celý svět. A všichni se opravdu těší. Neznám ani jednoho Japonce, který by byl proti olympiádě, ani žádné protesty se nikde nekonají. Zajímalo by mě, kde se ta čísla berou,“ prohlásila Adačiová prostřednictvím videokonference přímo z Tokia.

Naomi Adačiová, zpravodajka Českého olympijského výboru

Přestože je pandemická situace v Japonsku oproti Evropě i mnoha jiným zemím příznivější, pod kontrolou nákazu nemají. Počet případů v samotném Tokiu a dalších regionech v posledních týdnech roste, proto japonská vláda od pondělka v těchto oblastech zpřísnila opatření. Podle nich měly fungovat i jednotlivé scénáře pořádání, které organizátoři zkraje roku připravovali, ovšem konkrétně uvedeny nakonec nebyly.



„Teď už se spíš řeší jeden hlavní scénář, který se do léta zase tolik nezmění,“ podotkl sportovní ředitel ČOV Martin Doktor.

Vakcinace nejlépe jen jednou dávkou

Vedle přísných opatření má pořadatelům i jednotlivým výpravám pomoci zvládnout olympiádu také vakcinace výrazné části účastníků. To chce ČOV v případě dostatku očkovací látky pro své sportovce, kteří si již vybojovali účast na hrách nebo o ni ještě zápolí, zajistit na přelomu května a června.

„Předběžně jsme dohodnutí s ministerstvem zdravotnictví, že budeme mít možnost sportovce naočkovat, i když oficiální to ještě není. Jestli si vakcínu vezmou, či ne, je čistě na jejich uvážení. Rozhodně to nebude podmínka účasti,“ říká Kejval.

„ Jednáme i o tom, aby mohli být očkováni vedle sportovců i realizační týmy a další členové výpravy včetně novinářů,“ upřesňuje šéf olympioniků, podle něhož by se z časových důvodů nejvíc hodila vakcína od firmy Johnson & Johnson, která se aplikuje pouze v jedné dávce, ovšem aktuálně nabralo její dodání zpoždění.