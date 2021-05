Vrátíme kontaminovanou vodu z Fukušimy zpět do moře, plánuje Japonsko. Vědci jeho plán schvalují

Tokio/Praha Japonsko plánuje vypustit do oceánu přes milion tun kontaminované vody, kterou použilo při chlazení poničeného reaktoru ve Fukušimě. Okolní země protestují, podle vědců ale nehrozí riziko, pokud se dodrží správný postup.

Při tragické havárii jaderné elektrárny Fukušimy v roce 2011 došlo k explozi, způsobené kombinací zemětřesení a tsunami. Chladící systém byl vážně poničený a pro chlazení reaktorů se používala mořská voda. Od havárie jí elektrárna spotřebovala 1,25 milionů tun. Po použití prošla voda úpravou, aby se snížila její radioaktivita a posléze byla uskladněna v ocelových nádržích u elektrárny.



Jak píše časopis Nature, Japonsko přišlo v dubnu s plánem, který hodlá kontaminovanou vodu postupně vlévat zpět do moře. Plán podpořila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) a její generální ředitel Rafael Grossi. Podle agentury je radiace ve vodě velmi nízká, navíc má k jejímu vypouštění docházet v průběhu dvou až tří let, čímž se minimalizuje riziko pro životní prostředí.

IAEA oznámila, že bude s japonskou vládou spolupracovat na plánování operace a následném monitorování životního prostředí. „Budeme tam v průběhu operace, zůstaneme tam i po ní,“ ujistil veřejnost Grossi.

Podle vědce Jordiho Vivese I Battla z Belgického centra pro jaderný výzkum je uvolňování vody z jaderných elektráren zcela běžnou operací. Uznává ovšem, že fukušimský případ se odlišuje jednak enormním množstvím uskladněné vody, a také její radioaktivitou, způsobenou přímým kontaktem se zničeným reaktorem.

Radioaktivita se ale podle něj z vody dostane zmíněným procesem čištění. Tokijská elektrárenská společnost, která Fukušimu řídí, uvádí, že čištění odstraní většinu radionuklidů jako prvky cesium a stroncium. Ve vodě zůstává jen tritium, tedy izotop vodíku, který má velmi nízkou úroveň radiace.

Jak ale upozornila environmentální organizace Greenpeace, dopady tritia na životní prostředí nejsou dostatečně prozkoumané. Látka se váže na mořskou vegetaci a může se tak jednoduše dostat do potravního řetězce mořských organismů.

Strach z radioaktivních ryb

Japonský plán silně kritizují Jižní Korea a Čína. Jihokorejský prezident Mun Če-in se otevřeně postavil proti návrhu, zatímco rybáři v zemi organizují protesty před japonskou ambasádou a vyvěšují bannery proti fukušimské vodě na svých lodích.

„Lidé se budou bát radioaktivních mořských produktů, náš průmysl to vážně zasáhne,“ napsalo sdružení 25 rybářských organizací v otevřeném dopise japonské ambasádě. Čínští vědci z pekingského Čínského institutu pro atomovou energii pak plán označili za „extrémně nezodpovědný“.

Kritika zaznívá i ze strany Organizace spojených národů. Speciální zpravodaj OSN Marcos Orellana varoval v rozhovoru pro server Aljazeera před vypouštěním jakéhokoli množství kontaminované vody do Tichého oceánu. Podle něj by tak Japonsko porušilo mezinárodní právo.

„Netušíme, jaký vliv by to mělo na potravní řetězec a na lidské zdraví,“ řekl Orellana. Alternativou je podle něj vodu přemístit do suchozemské nádrže a počkat, dokud se nevymyslí lepší technologie čištění. „Je to sice drahé, ale ještě dražší je znečišťovat Pacifik radioaktivními látkami na stovky let,“ uzavírá.