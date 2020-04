Bál se, aby nebyl za tyrana. Dokument o Jordanovi pomáhá zapomenout na současnou světovou krizi

New York Jedinečné desetidílná série „The Last Dance“ – v překladu Poslední představení – o legendárním basketbalistovi Michaelu Jordanovi má už po prvních dvou dílech obří úspěch. A to ještě dalších osm čeká na odvysílání...

Nejnovější počin americké televize ESPN čelil velkým očekáváním už před vypuštěním prvního dílu. Původně měl vyjít až v červnu, přerušení či přesunutí prakticky všech velkých sportovních soutěží kvůli pandemii nového koronaviru SARS-CoV-2 způsobilo přesunutí už na duben, navíc se pro zbytek světa objevilo na streamovací platformě Netflix.

Kutil Curry stavěl koš věčnost, Adetokunbo radši jen cvičí. Hvězdy NBA nemají doma na co házet Už předem se vědělo, že půjde o něco mimořádného. V roce 1997 totiž Jordan dovolil týmu kameramanů sledovat prakticky každý jeho pohyb v průběhu sezóny 1997/98 s jednou podmínkou – záběry budou použity až ve chvíli, kdy k tomu on sám dá povolení. Bál se totiž, že bude vypadat jako tyran. Více než 500 hodin záběrů tak leželo přes 20 let v archivech, než se Jordan rozhodl. Už v prvních dílech se sportovní legenda nebývale otvírá a často nemá daleko k slzám.

Přitom sedmapadesátiletý basketbalista je od ukončení kariéry spíše v ústraní a rozhovory dává málokdy. Jako majitel týmu NBA Charlotte Hornets se na veřejnosti neobjevuje a jen občas sleduje zápasy z hlediště. Pracovat pro televizi nebo jinak se projevovat opravdu nemusí, jeho Jordan Brand ve spojení s Nike vytvořila kult mezi sportovními značkami a i léta po skončení kariéry mu přináší každoročně miliony dolarů. Chicago Bulls z konce devadesátých let minulého století byli prvním sportovním supertýmem světa, o kterém se psalo a mluvilo jako o populární kapele. Kamkoliv přijeli, byli jako Beatles.

Překračovali hranice sportovního zpravodajství a ovládali společenské rubriky. V každém městě v USA i různě po světě je vítaly davy fanoušků. Jordan byl nejslavnějším sportovcem svého období uprostřed pravděpodobně poslední sezóny na vrcholu, tým však byl našlapaný dalšími známými jmény. Bouřlivák Dennis Rodman byl nejenom defenzivní eso, ale také potetovaný excentrik s obarvenými vlasy, který měl románek s Madonnou nebo se přátelil s Kim Čong-ilem. Trenér Phil Jackson ladil ega osobností týmů s velkou grácií a zvláštními praktikami, kdy nosil do šatny kadidlo, či rozdával hráčům povinnou četbu na cesty. A to jsme ještě nezmínili druhou hvězdu týmu Scottieho Pipena, jugoslávského křídelníka Toni Kukoče či obávaného ostrostřelce z lavičky Steva Kerra, nyní trenéra Golden State Warriors. V našlapaném týmu znal každý svou roli a své schopnosti položil na oltář týmového úspěchu. Všemu ale šéfoval Jordan. „On byl jediný hráč, který si mohl dovolit zvolnit, on to ale jako jediný nikdy neudělal,“ vzpomíná v dokumentu Kerr. I my tak můžeme zblízka sledovat, jak peskuje spoluhráče i členy realizačního týmu včetně majitele klubu a generálního manažera, jak svou náročností i pracovitostí drží celý tým v nervózním napětí a sám jde příkladem neskutečnou bojovností i tvrdým tréninkem. V rámci touhy po vítězství je ochoten klidně obětovat dobré vztahy se spoluhráči. Dokument se setkal s vřelým přijetím nejen veřejnosti, ale i Jordanových souputníku či současných hvězd NBA. „Pokud byl měl v životě jen tři přání, chtěl bych tenhle dokument,“ napsal na Twitter Dwyane Wade. „Celé dvě hodiny byly úžasné. Mladí fandové basketbalu aspoň vidí, proč je nejlepším hráčem všech dob. Mezi osobnostmi sportu se s ním může rovnat jen Muhammad Ali a Babe Ruth,“ složila Jordanovi poklonu další legenda tohoto sportu, Magic Johnson. Superlativy ohledně nejlepšího sportovního dokumentu všech dob se na „Poslední představení“ jen ženou. Co bude následovat?