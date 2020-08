Adetokunbo napadl soupeře, za hlavičku dostal stop na jeden zápas. Toronto v NBA přestřílelo Philadelphii

Orlando Basketbalisté Milwaukee se budou muset v závěru základní části NBA obejít v jednom zápase bez nejužitečnějšího hráče minulého ročníku Janise Adetokunba. Vedení ligy řeckou hvězdu potrestalo za hlavičku, kterou v úterním duelu s Washingtonem napadla soupeře a byla za to vyloučen.

Adetokunbo přijde o dnešní závěrečný duel bojů o nasazení proti Memphisu. V něm jeho týmu o nic nepůjde, protože už má jisté první místo ve Východní konferenci. Na úvodní zápas play off proti Orlandu už bude řecký reprezentant opět k dispozici.

Adetokunbo se dostal do konfliktu s Moritzem Wagnerem ve druhé čtvrtině poté, co mu bylo odpískáno prorážení. Trenér Mike Budenholzer nechal verdikt neúspěšně prověřit, Adetokunbo poté po slovní výměně udeřil soupeře čelem do levého spánku. Po zápase se za své chování omluvil.

Harden nastřílel 45 bodů, ale Houston v NBA podlehl Indianě

Basketbalisté Los Angeles Clippers zdolali Denver 124:111 a do vyřazovacích bojů NBA půjdou jako druhý nasazený tým Západní konference. K vítězství je dovedli 27 body včetně čtyř trojek Paul George a Kawhi Leonard, který dal o bod méně. Nejlepším střelcem středečních zápasů se stal James Harden, který konto Indiany zatížil 45 body, Houston však prohrál 104:108.

NBA: Denver - LA Clippers 111:124, Houston - Indiana 104:108, Oklahoma City - Miami 116:115, Philadelphia - Toronto 121:125.



Clippers v poločase prohrávali o osm bodů, druhou polovinu utkání ale ovládli 74:53. Uspět dokázali i bez tří hráčů základní rotace, z různých důvodů totiž nenastoupili Montrezl Harrell, Patrick Beverley a Landry Shamet. Kromě George a Leonarda se vyznamenal Lou Williams, jenž k výhře přispěl 23 body.

Nuggets nestačilo 25 bodů Jeramiho Granta ani 17 bodů a 13 asistencí Nikoly Jokiče. Srbský basketbalista se podruhé v kariéře - stejně jako loni - dostal přes metu 500 finálních přihrávek v jedné sezoně, což před ním z pivotů dokázal pouze Wilt Chamberlain.

Houstonu při porážce s Indianou nepomohlo ani 45 bodů Jamese Hardena. Tahoun Rockets trefil 13 z 21 střel včetně sedmi ze 14 trojek, 12 ze 14 trestných hodů a přidal 17 doskoků a devět asistencí. Navíc režíroval závěrečný nápor, během něhož Texasané stáhli ztrátu 14 bodů na dva.

Harden odehrál v posledních třech ročnících 60 zápasů, v nichž nastřílel nejméně 40 bodů. Nikdo jiný jich nezvládl víc než 20. Ve středu mu však chyběl parťák Russell Westbrook, kterého trápí bolavý sval na ruce. „Určitě nebude hrát ani v pátek. Pak se uvidí,“ řekl trenér Mike D’Antoni.

Indiana se dokázala vypořádat s absencemi Domantase Sabonise, Malcolma Brogdona, Jeremyho Lamba nebo ve velké formě hrajícího T.J. Warrena. K vítězství jí pomohli 18 body Justin Holiday a pivot Myles Turner, který přidal 12 doskočených míčů.

Stanley Johnson sice nastřílel jen pět bodů, právě jeho koš ale rozhodl o výhře Toronta 125:121 nad Philadelphií. Trenér Nick Nurse nechal utkání odkoučovat svého asistenta Adriana Griffina, který se mu odvděčil ziskem šesté výhry ze sedmi duelů, k nimž Raptors ve floridské „bublině“ nastoupili.

„Skvělý pocit, zítra se ale normálně vracíme do reality,“ řekl s úsměvem Griffin, jenž má jako hráč za sebou v NBA devět sezon. Toronto vedli s 19 body Kyle Lowry a Chris Boucher, 17 přidal Norman Powell. Sixers nestačilo 22 bodů Tobiase Harrise a 21 bodů tureckého náhradníka Furkana Korkmaze.

Kamerunský pivot Joel Embiid odehrál po lehkém zranění kotníku pouze necelých 14 minut, během nichž nasbíral pět bodů a devět doskoků. Rozehrávač Ben Simmons areál Walta Disneyho v minulých dnech opustil kvůli zranění kolena, posléze se podrobil operaci a sezona pro něj skončila.

Basketbalisté Oklahoma City zdolali Miami 116:115 i díky trojce Mikea Muscaly 5,2 sekundy před koncem. Thunder stáhli v poslední části manko 22 bodů, přičemž nejlepším střelcem se stal s 21 body náhradník Darius Bazley. Heat nestačilo osobní maximum Tylera Herroa, jenž nastřádal 30 bodů.

Clippers se na Západě coby dvojka postaví sedmému Dallasu, třetí Denver čeká série s šestým Utahem. Východ čekají bitvy Indiany s Miami nebo třaskavé derby mezi Bostonem a Philadelphií. Milwaukee se coby jednička konference střetne s Orlandem, druhé Toronto bude hrát s Brooklynem.Oklahoma City se v prvním kole play off střetne v souboji čtvrtého týmu s pátým s Houstonem, s nímž si loni v červenci vyměnila Russella Westbrooka za Chrise Paula. „Bude to pořádně zajímavé, oba celky se dobře znají. Připravíme se a uvidíme, co a jak,“ uvedl Paul.

Poslední celek, který si zajistí účast ve vyřazovacích bojích a který se postaví jedničce západu Los Angeles Lakers, vzejde z turnaje play in mezi osmým a devátým týmem konference. Ten odstartuje v sobotu a naději na účast v něm živí čtyři zájemci: Portland, Memphis, Phoenix a San Antonio.

Tabulka:

Východní konference:

1. z-Milwaukee 72 56 16 77,8 2. x-Toronto 71 52 19 73,2 3. x-Boston 71 48 23 67,6 4. x-Miami 72 44 28 61,1 5. x-Indiana 72 44 28 61,1 6. x-Philadelphia 72 42 30 58,3 7. x-Brooklyn 71 35 36 49,3 8. x-Orlando 72 32 40 44,4 9. Washington 71 24 47 33,8

Západní konference: