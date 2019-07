Alaphilippe na Tourmaletu přesvědčil o svých ambicích na vítězství, odpadlíkem je Bardet

Tourmalet (Od našeho zpravodaje) Co ukázala mocně očekávaná etapa na desetitisíci diváků obsypaný Tourmalet? Že původní scénáře jsou roztrhány. Že tato Tour se hraje jinak, než experti i mnozí jezdci předpokládali. A s vládcem, s nímž nepočítali.

Julian Alaphilippe je silnější, než si všichni mysleli, nejen v časovce, ale i ve vysokých horách - a nyní už opravdu jede na vítězství v Tour.



Tým Ineos je slabší, než se očekávalo, s příliš brzy vyčerpanými pomocníky - a Geraint Thomas může být i v dalších horách v úzkých.

Tým Jumbo Visma naopak prokazuje u něj dosud nevídanou kolektivní sílu - a Steven Kruijswijk se zařadil do okruhu největších kandidátů titulu.

Vítěz dne Thibaut Pinot z Groupamy-FdJ prokázal nejen fyzické, ale i psychické síly tím, jak se dokázal otřepat z pondělní frustrace.

Tým Movistar vyřešil otázku svého lídra poté, co Nairo Quintana na Tourmaletu selhal, Mikel Landa má nyní lepší karty.

Tým Mitchelton-Scott zažívá další zklamání na letošní grandtourové scéně po zklamání Simona Yatese na Giru. Krize jeho bratra a lídra Adama teď paradoxně umožní právě Simonovi bojovat v dalších dnech aspoň o etapy.

Alaphilippe: Kde jsou jeho limity?

„Nebylo to dnes vůbec jednoduché, každý ke konci trpěl,“ říkal Julian Alaphilippe na vrcholu Tourmaletu, v úžasném přírodním amfiteátru. „Já se jen snažil zůstat s nejlepšími co nejdéle.“

Ve 2 115 metrech si pak šel podesáté pro maillot jaune.



Brát to den po dni. Hájit žlutý dres, dokud to půjde. Považovat každý další den ve žluté za krásný bonus. Pomoci Enriku Masovi, který je lídrem týmu Deceuninck-Quick-Step pro celkovou klasifikaci. To vše Alaphilippe v posledních dnech s oblibou mnohokrát říkal.



Teď už přinejmenším pasáž s Masem musí vypustit. Mladý Španěl ztratil nejen bílý dres, ale také pozici v čelní skupině. Přivezl si na Tourmalet manko 2:54 minuty a celkově na 10. místě ztrácí přes pět a půl minuty.



Alaphilippe je nyní bez diskuze jezdcem s nejlepší formou z týmu Deceuninck-Quick-Step.



„Přijel jsem na vrchol Tourmaletu ve skupince bojující o etapové vítězství. To je prostě neuvěřitelné,“ usmíval se žlutý muž. „Viděl jsem dnes tolik skvělých vrchařů, jak jsou zlomeni a odpáráni dřív než já. To mě motivovalo a pomáhalo mi vydržet až do cíle.“



Nehnal se bezhlavě za etapou, když Thibaut Pinot 250 metrů před cílem akceleroval.

„Už jsem byl v tu chvíli na limitu,“ přiznal. Ale i tak dojel druhý! Kde vlastně jsou jeho limity? Možná to sám ještě neví.

„Nevidím tu u něj žádnou opravdovou slabinu,“ podotkl George Bennett z Jumba.

„Teď už Alaphilippe jede na celkové vítězství,“ ujistil Richie Porte z Treku. „Opravdu létá. Ukazuje nejlepší formu. Jen nemá tak velkou týmovou podporu jako jiní. I to může hrát ve finále roli.“

Movistar: Proč Quintana nic neřekl?

Lídři Movistaru naopak měli podporu náramnou. Španělský tým hrál v sobotu all in, vsadil vše na to, že vykrvácí soupeře zničujícím tempem - a skončil sebedestrukcí.



Nairo Quintana.

Záhy po startu pohnul Movistar řadící pákou etapy, už na 45. kilometru se při stoupání na Soulour posunuli jeho domestici na špici pelotonu a frenetickým tempem způsobili, že se ostatní týmy ptaly: Co se to děje?

Jak ale později podotkl Tim Kerrison, vrchní kouč Ineosu: „Nakonec dosáhli jen toho, že se Quintana ocitl mimo hru.“

Kolumbijec na Tourmaletu beznadějně odpadl a klesl celkově na 14. místo s více než sedmi minutami ztráty.

„Závěry z dnešní etapy?“ pronesl u týmového autobusu Eusebio Unzue, manažer týmu. „Viděli jsme, že lídr Tour je silnější, než jsme čekali. Že Ineos není tak dobrý, jako normálně bývá. A že i Steven Kruijswijk a Thibaut Pinot mohou v Paříži vyhrát.“



Ale co se děje s Quintanou? Krčení ramen.



“Nairo měl údajně už během etapy potíže, ale neřekl nám ani slovo,“ podivil se Alejandro Valverde, proč kolumbijský cyklista nepožádal komando Movistaru o zmírnění tempa.



Valverde v duhovém dresu bojuje, ale i on z čelní skupiny dva kilometry před cílem odpadl. Zůstal Mikel Landa.

„Nyní mi nezbývá nic jiného, než pomoci Mikelovi a Alejandrovi,“ konstatoval Quintana. „Neměl jsem dobrý den. A oni jsou v lepší kondici než já.“

Landa projel cílem šestý, působí evidentně coby nejsilnější jezdec týmu, jenže po občas i nešťastných ztrátách z předchozích etap je celkově až jedenáctý s odstupem 6:14 minuty.

„Jsem motivovaný, cítím se dobře, i když v tak rychlé etapě už i mně na posledních pěti kilometrech docházel benzín v nádrži,“ řekl. „Musím doufat, že v nohách mi po Giru zůstane dost sil. Pořád je před námi spousta těžkých etap, ve kterých se dá hodně změnit.“

Thomas: Od startu jsem se necítil dobře

Měnit stav věcí a možná i způsob boje bude chtít také tým Ineos. V sobotu ukázal slabiny, které byly dříve s nápisem Sky na dresech při Tour nevídané. Jak jinak si vysvětlit, že dva jeho kvalitní vrchaři Gianni Moscon a Michael Kwiatkowski zmizeli z hlavního pole už při stoupání na Soulor?



Kilometr před cílem na Tourmaletu potom odpadl z čela i lídr Thomas.

„Nebyl to nejlepší den,“ říkal obhájce titulu. Nikdy nehledal výmluvy. Neudělal to ani tentokrát. „Od startu jsem se necítil dobře. Připadal jsem si slabý. A když do toho ostatní před cílem kopli, ani jsem se je nesnažil následovat, abych na konci nezničil sám sebe. Raději jsem jel do cíle vlastní tempo.“

Doufá, že šlo jen o jednodenní slabost. „Pořád je toho dost před námi.“

Zda Ineos v dalších dnech změní strategii a bude se více orientovat na útoky průběžně čtvrtého Egana Bernala, ukáže až čas. „Musíme si trochu pohovořit s chlapci a pak možná začít myslet trochu jinak,“ naznačil sportovní ředitel Nicolas Portal.

Pinot a Kruijswijk: I oni jedou o titul

To Thibaut Pinot má strategii jasnou. Nyní je šestý se ztrátou 3:12 minuty a pomalu si bere zpět, o co přišel v pondělní větrné etapě.

Tak rozzlobený byl, když tehdy ztratil 1:40 minuty po rozdělení pelotonu na bočním větru při etapě do Albi.

„Připadalo mi to nespravedlivé. Říkal jsem si: Tohle si nezasloužím. Měl jsem v sobě obrovskou vůli po revanši,“ prozradil.

Na Tourmaletu ji ukázal.

„Každé vítězství je nádherné. Ale když jste vrchař, vítězství na tak monumentálním místě je naprosto mimořádné,“ celý zářil a chválil svého největšího pomocníka Davida Gaudua. „Bylo úžasné, jak si dnes vedl. On je budoucnost. Za pár let to bude on, kterého si všichni budou hlídat.“

Ale Pinot je současnost. Stále kandidát titulu v Paříži. Stejně jako Steven Kruijswijk.

„Kilometr pod vrcholem Tourmaletu jsem začal silně věřit, že můžeme vyhrát celou tuhle Tour. To když jsem viděl, jak vepředu zůstalo jen pět lidí včetně Stevena a Geraint Thomas odpadl,“ vykládal jeho pomocník George Bennett a zdůraznil: „Věci se změnily.“

Kruijswijk dojel v elitní pětce a dotáhl se v pořadí těsně za druhého Thomase, na nějž ztrácí jen 12 sekund. Od Alaphilippa ho dělí 2:14 minuty. „Doufal jsem v tak dobrý výkon, speciálně po časovce, která se mi povedla,“ uvedl.



Zatímco Primož Roglič byl coby lídr Jumba na Giru takřka bez týmové podpory v klíčových fázích závodu, tady se děje pravý opak.



Nejsilnějším týmem na posledních kilometrech bylo Jumbo! Kruijswijk tu měl stále k ruce Bennetta, ale i Laurense De Pluse.

„Chlapci ukázali nesmírnou sílu,“ vyzdvihl. „Drželi se pořád u mne, chránili mě, pak i diktovali tempo skupiny. V jednu chvíli jsem jim dokonce musel říkat, ať zpomalí, tak dobří dnes byli. Každého dostali pod tlak.“



Bardet: Největší poražený

Seskupeni kolem svého lídra byli rovněž cyklisté AG2R, jenže na opačném konci pelotonu. V etapě mnoha poražených a zklamaných hvězd nabral dvacet minut ztráty muž, který v letech 2016 a 2017 stál na stupních vítězů Tour.

Romain Bardet.

„To je sport. Občas do toho vložíte vše, ale nefunguje to,“ říkal jeho šéf Vincent Lavenu. „Nechápeme, co se s Romainem děje. Necítil se v časovce fyzicky dobře. Špatně spal. Ale nic nás nevedlo k tomu, abychom si mysleli, že to dnes dopadne tak zle.“



Ve chvíli, kdy Bardet teprve projížděl cílem, Thibaut Pinot a Julian Alaphilippe právě přijímali gratulace od francouzského prezidenta Emanuela Macrona.

Na tiskové konferenci pak dostal Alaphilippe v posledních dnech obvyklou otázku: „Můžete vyhrát tuto Tour?“

Odpověď byla obvyklá jen zčásti: „Nevím. Beru to den po dni. Snažím se na to nemyslet. Ale... Čím více se budeme blížit k Paříži, tím častěji si tuto otázku možná budu pokládat i já.“

V neděli dají v dlouhé etapě se čtyřmi vrcholy sbohem Pyrenejím.

„Movistar v sobotu dostal už na Souloru svým zběsilým tempem spoustu předních jezdců do červených čísel,“ připomněl Richie Porte. „Ti, kteří si potom na Tourmaletu sáhli až příliš hluboko, za vynaložené úsilí v nedělní etapě zaplatí.“