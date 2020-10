Alaphilippe zvedl ruce moc brzy, triumf v Lutychu po těsném dojezdu slaví Roglič

Lutych Cyklistický monument Lutych-Bastogne-Lutych vyhrál Slovinec Primož Roglič. Druhý muž nedávné Tour de France na cílové čáře předstihl předčasně se radujícího Francouze Juliana Alaphilippea.

Čerstvý mistr světa nakonec přišel i o druhé místo, z kterého jej odsunula jury kvůli tomu, že ve spurtu omezil Švýcara Marca Hirschiho a slovinského vítěze Tour Tadeje Pogačara. Ti doprovodili Rogliče na stupně vítězů. Čtvrtý byl další Slovinec Tadej Mohorič, který se v samém závěru dotáhl do vedoucí skupinky. Alaphilippe skončil pátý.

Roglič, jenž přišel o žlutý trikot na Tour de France v předposlední den v horské časovce, dosáhl po 257 kilometrech největšího dosavadního úspěchu v jednorázových závodech. „Neuvěřitelné, bylo to tak těsné. Nikdy nepřestávej věřit. Bylo to o centimetry, neskutečné, že se mi povedlo vyhrát,“ radoval se bývalý skokan na lyžích. „Poprvé jsem tenhle nejstarší závod zařadil do svého kalendáře. Přál jsem si vyhrát monument a mám ohromnou radost,“ dodal.



Nejlepší z českého tria Petr Vakoč obsadil 39. místo, Jan Hirt skončil o deset příček za ním. Roman Kreuziger závod nedokončil.