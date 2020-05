Armstrong může přijít o poslední rekord, přiznal se k dopingu během celé kariéry

New York Bývalý americký cyklista Lance Armstrong v dokumentu pro televizi ESPN přiznal, že dopoval od jednadvaceti let, tedy od začátku profesionální kariéry. Jeho výrok tak vrhá velký stín na triumf na mistrovství světa v roce 1993, jenž mu jako jeden z mála zůstal i po přiznání k dlouholetému podvádění.

„Začalo to, když mi bylo asi jednadvacet let,“ odpověděl Armstrong na dotaz o svých prvních zkušenostech s dopingem. Slova osmačtyřicetiletého Američana zazněla v devadesátisekundové upoutávce na dvoudílný dokument s prostým názvem „Lance“, jenž bude ESPN vysílat příští dvě neděle.

Podle Armstronga existují různé způsoby, jak definovat doping. „Nejjednodušší je říct, že to je, když nejednáte podle pravidel. Dostávali jsme vitaminové injekce a další věci? Ano, ale nebylo to zakázané. Vždycky jsem věděl, co dostávám, vždycky jsem to byl já, kdo o tom rozhodl,“ řekl někdejší elitní vrchař a časovkář.

„Nikdo mi nikdy neřekl: ‚Neptej se a prostě si vezmi, co ti dáváme‘. To bych nikdy neakceptoval. Zajímal jsem se o to, ten krok jsem udělal já,“ uvedl Armstrong, jenž se dokázal vrátit do cyklistického pelotonu po překonání rakoviny varlat a v letech 1999-2005 vyhrál sedmkrát za sebou nejslavnější závod světa Tour de France.

Stal se díky tomu celosvětovou sportovní ikonou, nicméně o všechna prvenství na „Staré dámě“ přišel v roce 2012, když po vyšetřování Americké antidopingové agentury dostal doživotní distanc. O rok později se v rozhovoru se slavnou moderátorkou Oprah Winfreyovou přiznal k tomu, že si pomohl dopingem ke všem triumfům na Tour.



Bývalý lídr týmu US Postal/Discovery Channel přišel o veškeré výsledky od srpna roku 1998. Pokud nyní tvrdí, že dopoval od 21 let, tedy zhruba od roku 1992, vznáší se stín i nad jeho úspěchy z dob před dominancí na Tour. Mezi nimi ční zlato ze závodu s hromadným startem na MS 1993 v Oslu, které získal jako nejmladší cyklista v historii.