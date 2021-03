VIDEO: Bahrajnské drama na úvod nové sezony F1. Hamilton udržel těsné vedení před Verstaepenem

Sáchir Max Verstappen dominoval všem tréninkům i kvalifikaci, ani to však na mistra světa Lewise Hamiltona nestačilo. Velkou cenu Bahrajnu formule 1 zvládl nejlépe tým Mercedes, Red Bull se musel spokojit s druhou příčkou. Těsný souboj však napověděl, že další závody mohou být hodně zajímavé.

Třetí příčku obsadil Valtteri Bottas s druhým monopostem Mercedesu, čtvrtým místem potvrdil Lando Norris výkonnostní vzestup stáje McLaren. Mladý Brit porazil v přímém souboji na dráze Charlese Leclerca ze stáje Ferrari. Monačan se musel spokojit s šestým místem, v posledních metrech ho předstihl také Sergio Pérez s druhým vozem Red Bullu.



Snad ani po zisku mistrovského titulu nevypadal Hamilton tak spokojeně, v cíli doslova zářil. Po nepříliš povedených testech ani on sám moc nečekal, že by dokázal soupeře z Red Bullu porazit. „Dnes to byla neuvěřitelná bitva a jsem hrozně šťastný, že jsme zpět,“ uvedl v cíli.



Cestu k vítězství však neměl rodák ze Stevenage snadnou a pomoci se mu kromě jeho týmu dostalo také od sportovních komisařů závodu. Těsně před cílem ho totiž Verstappen pouštěl na jejich pokyn před sebe, na první místo.

Max Verstappen využil startu z pole position a vedení v prvních metrech udržel. Navzdory tomu, že na něj Lewis Hamilton dotíral opravdu tvrdě. V čele byl až do 18. kola.

Sir Lewis Hamilton has won the race after a nail biting last lap fight with @Max33Verstappen #BahrainGP pic.twitter.com/1M1k9u4gy4 — Shyam (@kardinalkorp) March 28, 2021

Mercedes totiž zkusil tzv. „undercut“, tedy taktický manévr, kdy pošle svého jezdce do boxů dřív, aby na nových pneumatikách získal nějakou tu sekundu navíc. Proto Lewis Hamilton měnil obutí již ve 14. kole. Hned bylo jasné, že Verstappen ztrácí a když se o čtyři okruhy později vrátil od svých mechaniků, musel se spokojit s druhým místem.



Red Bull vsadil vše na jednu kartu - Nizozemce nechá na dráze delší dobu a bude spoléhat na to, že v závěru bude na méně sjetých pneumatikách rychlejší. Pro poslední sadu gum zamířil Verstappen ve 40. kole, o 11 kol později než Hamilton, a teď bylo vše na něm. Na své soka ztrácel 8,5 sekundy.

Byl rychlejší, Brita stahovat a pět kol před cílem už byl těsně za zadním křídlem černého monopostu. Chystal si přejížděcí manévr a tři kola před cílem zaútočil. Na konci cílové rovinky se dostal na úroveň Hamiltona a při druhé možnosti DRS se protáhl do vedení.

Při manévru se však dostal mimo trať a od vedení závodu okamžitě přišel pokyn, že došlo k porušení pravidel. „Předjel nedovoleně a musí pustit Hamiltona zpět.“ Verstappen poslechl, ačkoliv ve stejném místě opustilo dráhu v průběhu závodu hodně jeho soupeřů, a přišel o vítězství. Ve zbylém čase už Hamiltona ohrozit nedokázal.

Triumf ztratil rozhodnutím od stolu, dříve by pravděpodobně zuřil a byl by rudý vzteky, Max Verstappen však dospěl. „Co se dá dělat, takové je závodění. Pozitivem je naše výkonnost. Potvrdili jsme si, že jsme dostihli náskok Mercedesu a můžeme bojovat o titul,“ zůstal Nizozemec nad věcí.