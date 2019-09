Báru a Maki dělí už jen jediná výhra od účasti na olympijských hrách v Tokiu

Chaj-jang Plážové volejbalistky Barboru Hermannovou a Markétu Nausch Slukovou dělí jedna výhra od účasti na olympijských hrách v Tokiu.

Na kvalifikačním turnaji v Číně po dnešním vítězství nad domácím párem Wang Fan, Sia Sin-i obsadily ve skupině I druhé místo a v neděli budou bojovat o svou druhou společnou olympiádu.

České jedničky na turnaji v Chaj-jangu v pátek po pěti vítězstvích poprvé prohrály, když nestačily na Španělky Lilianu Fernándezovou s Elsou Baquerizovou.

Dnes však potřebné dva body získaly po výhře nad Wang Fan, Sia Sin-i dvakrát 21:18. V neděli nastoupí proti úřadujícím mistryním Evropy Lotyškám Tině Graudinové a Anastasiji Kravčenokové.

S touto dvojicí se Sluková s Hermannovou dosud neutkaly. Ve druhém semifinále budou o druhou letenku na tokijské hry usilovat Liliana s Elsou proti německé dvojici Sandra Ittlingerová, Chantal Laboureurová.



Kvalifikační turnaj v Chaj-jangu je jednou z možností, jak se na olympijské hry probojovat.

Z žebříčku projde 15 párů, mistři světa už mají jistotu a následovat budou ještě kontinentální kvalifikace. Společnou premiéru na hrách prožily Sluková s Hermannovou před třemi lety v Riu de Janeiro.

„Když už jsme došly tak daleko, určitě chceme vyhrát a získat jednu ze dvou vstupenek do Tokia. Měly jsme těžkou sezonu, bylo to nahoru dolů a taky nás potkaly zdravotní problémy. Takže si to chceme zítra hlavně užít,“ řekla Sluková.

A připomněla, že šanci kvalifikovat se na olympiádu mají i ze světového žebříčku.

Nemají v něm však tolik bodů, kolik by si přály, protože Sluková měla zlomený malíček na noze a následně přetížené koleno, kvůli čemuž přišly o mistrovství světa i Evropy.

„Je zbytečné se příliš stresovat a dostávat pod tlak,“ dodala polařka české dvojice před soubojem s Lotyškami.