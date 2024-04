Brunson zajistil Knicks mečbol, Dallas i přes snahu Irvinga obrat nedotáhl

Na palubovce Phoenixu se hrálo extrémně vyrovnané utkání. Ani jeden tým nevedl o více než šest bodů, dvacetkrát se střídalo vedení a dvacetkrát bylo skóre vyrovnané. Naposledy byla remíza čtyři minuty před koncem. Pak ale Minnesota trefila dvě trojky po sobě a získaný náskok už nepustila i díky dvěma smečím Edwardse, který dal v poslední části 14 ze svých 40 bodů.

Sestřih zápasu Phoenix – Minnesota:

Karl-Anthony Towns pomohl Minnesotě k výhře 28 body a 10 doskoky. Phoenix kromě 49 bodů Bookera, z nichž 20 padlo z trestných hodů, táhl také Kevin Durant s 33 body. Nikdo jiný v týmu se ale nedostal na dvouciferný počet bodů.

Radost z postupu Minnesotě kazilo zranění trenéra Chrise Finche. Rozehrávač Mike Conley necelé dvě minuty před koncem při driblingu ve snaze vyhnout se Bookerovi u postranní čáry nedobrzdil u střídačky a při srážce s vlastním koučem mu vážně poranil koleno. Klub později uvedl, že Finch má přetrženou patelární šlachu.

Dallas se mohl zapsat do dějin a vyrovnat největší obrat v historii play off. Ten se povedl LA Clippers v roce 2019, kdy proti Golden State otočili zápas, v němž ve třetí čtvrtině prohrávali o 31 bodů. A právě proti Clippers prohrával dnes i Dallas o 31 bodů, když zaspal začátek a tým z LA vedl 55:24.

Sestřih zápasu Dallas - LA Clippers:

Jenže Mavericks to nepoložilo a především zásluhou Kyrie Irvinga se vrátili do hry. Když pak dvě minuty před koncem trefil Irving neskutečnou střelu, vyhnul se bloku tří obránců a poslal Dallas do vedení 105:104, byla blízko senzace. Vzápětí však Paul George dal klíčovou trojku a společně s Jamesem Hardenem dovedli zápas k výhře pro Clippers.

„Tušil jsem, že když se nám povedlo takto odskočit, že i soupeř může mít svou šňůru. Proto jsem hráčům říkal, ať neřeší, že ztratili vedení, ale ať prostě vyhrají jakýmkoli způsobem. V play off se počítá jen výhra. Na ničem jiném nezáleží,“ řekl trenér Clippers Tyronn Lue. George i Harden dali po 33 bodech. Irving měl na straně Dallasu dokonce 40 bodů a Luka Dončič přidal triple double za 29 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí.

Sestřih zápasu Philadelphia – New York Knicks:

Už jen jediná výhra chybí k postupu New Yorku a Indianě. New York Knicks zvítězili ve Philadelphii 97:92, když zazářil Jalen Brunson. Ten nasbíral 47 bodů a 10 asistencí a postaral se tak o většinu bodů svého týmu. Sám téměř dorovnal přínos hlavní dvojice Sixers Joela Embiida a Tyrese Maxeye, kteří dali dohromady 50 bodů. Pro Brunsona to byl nejlepší výkon v play off a dokonce o bod překonal i Bernarda Kinga, který od roku 1984 držel klubový rekord nejvíce bodů nastřílených v play off.

Sestřih zápasu Indiana – Milwaukee:

Indiana zvítězila 126:113 nad Milwaukee a rovněž vede 3:1 na zápasy jako Knicks. Pacers si k výhře pomohli klubovým rekordem v play off v podobě 22 trojek. Milwaukee hrálo bez svých dvou hlavních hvězd Janise Adetokunba a Damiana Lillarda, přesto v první půli drželo krok, než ve třetí čtvrtině Indiana získala rozhodující náskok.

Pacers táhli Myles Turner s 29 body a Tyrese Haliburton s 24 body. Milwaukee mělo tři hlavní střelce Brooka Lopeze s 27 body, Khrise Middletona s 25 body a Malika Beasleye s 20 body.