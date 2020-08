Basketbalisté Milwaukee opět ovládli Východní konferenci

New York Basketbalisté Milwaukee půjdou do play off druhou sezonu po sobě jako nejvýše nasazený tým Východní konference. Pozici jedničky si zajistili vítězstvím nad Miami 130:116. Ke druhému triumfu ze čtyř utkání ve floridském rezortu Walta Disneye dotáhli Bucks hvězdný Janis Adetokunbo, jenž zaznamenal 33 bodů a 12 doskoků, a křídelní hráč Khris Middleton s 33 body a osmi asistencemi.

Bucks vítězství vybojovali zlepšenou hrou ve druhém poločase - ten první prohráli 56:73. „Věděli jsme, že druhou půli jim musíme ztížit, a povedlo se. První příčka je pro kluky odměna, ale naše práce nekončí,“ řekl kouč Milwaukee Mike Budenholzer.

Damian Lillard dovedl Portland 45 body k výhře 125:115 nad Denverem. Hvězdný rozehrávač trefil 11 trojek a vyrovnal vlastní klubový rekord, Trail Blazers své dosavadní maximum překonali 23 koši zpoza oblouku. Výsledky NBA: Dallas - LA Clippers 111:126, Denver - Portland 115:125, Houston - LA Lakers 113:97, Milwaukee - Miami 130:116, Phoenix - Indiana 114:99, Sacramento - New Orleans 140:125. „Dlouho jsme stáli, ale tušil jsem, že se rozehraju,“ řekl třicetiletý Lillard, jenž za první tři zápasy po pauze trefil jen 10 trojek z 30 pokusů. Na čtvrtečních jedenáct spotřeboval jen 18 hodů. Navíc přidal 12 asistencí, čímž napodobil Jamese Hardena a jako druhý hráč v historii zaznamenal v utkání přes deset trojek i asistencí. Houston porazil 113:97 jisté vítěze Západní konference Los Angeles Lakers, kteří prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů. Do zápasu nezasáhli Russell Westbrook (natažený sval) a LeBron James (bolavé tříslo), takže vynikl jiný hvězdný hráč Harden: tahoun Texasanů nastřílel 39 bodů včetně pěti trojek, přidal osm doskoků a 12 asistencí. Druhý losangeleský celek Clippers porazil 126:111 Dallas v utkání soupeřů, kteří by na sebe mohli narazit v prvním kole play off. Kawhi Leonard k tomu přispěl 29 body, Paul George 24 body a chorvatský pivot Ivica Zubac 21 body a 15 doskoky. „Pokud se s nimi utkáme v play off, bude to těžké, Clippers jsou favority na celkové prvenství. Ale těšíme se na výzvu,“ řekl Kristaps Porzingis, s 30 body nejlepší střelec Mavericks. Luka Dončič nastřílel 29 bodů, Dallas ale v „bublině“ prohrál třetí utkání ze čtyř.