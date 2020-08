Nejdříve koronavirus, pak kolaps na tréninku. Nigerijský basketbalista Ojo zemřel v 27 letech na infarkt

Rodák z Lagosu měl i americké občanství, pět let hrál za univerzitu na Floridě. První profesionální smlouvu podepsal v roce 2017 s FMP Bělehrad, poslední dvě sezony strávil v Crvene zvezdě. S tou loni vyhrál Jadranskou ligu i domácí soutěž.

We are deeply saddened by the passing of Michael Ojo. Our thoughts and prayers are with his family, friends and his former teammates  pic.twitter.com/Z7vTTE3p7s