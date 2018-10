Basketbalové hvězdy se sešly v jednom týmu. ‚Jen blázni by proti nim sázeli,‘ říká Satoranský

OAKLAND/PRAHA Muž, jehož basketbalové nadání uznává celý svět, teď dokázal odhalit skupinu, která hlásá opak. „Neoceňují to, co umím. Je to čirá nenávist,“ říká Kevin Durant. „Nikdy už nedostanu ceny za základní část. Ale dobrá, beru to. Chápu, že to, co jsme dali dohromady, všem nahání strach.“

Geniální střelec NBA míří svá slova na zhruba stovku novinářů, kteří o individuálních trofejích rozhodují. Durant je obviňuje ze zaujatosti. Z toho, že se mu mstí, neboť chtěl vítězit tak moc, že kvůli tomu „zradil“ parťáky i diváky.



Durant před dvěma lety zamával Oklahoma City Thunder a pro většinu fanoušků oportunisticky (pro menšinu logicky) zamířil do klubu, který se vymyká všem standardům velkých zámořských lig. Golden State Warriors se skutečně lesknou zlatem. Tak, jak naznačuje jejich název.



„Naprostí favorité. Jen blázni by proti nim sázeli,“ říká také Tomáš Satoranský, jediný Čech v nejlepší lize. „Houston a Lakers na ně budou hodně tlačit, ale kvalita na jejich straně je obrovská.“

Stephen Curry náleží mezi nejlepší trojkaře dějin a skvěle režíruje hru. Další úkaz Klay Thompson by trefil koš snad i zpoza rohu. Démon Draymond Green má olympijský titul z Ria - tak jako pivot DeMarcus Cousins, letní posila pod koš.

Spolu s Durantem jde o pět megahvězd. O ligu výjimečných.

„Bude to zábava,“ pronesl Durant předtím, než jeho celek v noci na středu zahájil ročník 2018-19 proti Oklahoma City. Zahájil ho výhrou 108:100 a na úvod sezony velice slibnými výkony Curryho a Duranta, hostům však scházel Russell Westbrook.

Dominance je to nebývalá. Warriors ještě před Durantovým příchodem stanovili 73 výhrami v základní části nový rekord NBA. V obou posledních ročnících vyhráli. Čtyřikrát po sobě v play off kralovali Západní konferenci, z čehož vydolovali tři tituly; pouze v roce 2016 je předčili ve finále Cleveland Cavaliers s LeBronem Jamesem, který už ale nově nastupuje za slovutné Los Angeles Lakers.

Platové stropy? S nimi na NBA nechoďte

James trápícího se obra s jistotou pozvedne, že by to ovšem stačilo i na letku supermanů? Durant, Curry, Green, Thompson i Cousins jsou stále v nejlepších letech.

Vedení klubu využilo, že na rozdíl třeba od NHL připomíná v NBA platový strop spíš situaci, kdy miliardáři řeknete, že smí utratit maximálně tisícovku na den... Warriors dají za platy v této sezoně téměř 150 milionů dolarů! A z toho už lze poskládat takovouto výjimečnost.

Ohrozit je může leda smršť zranění či nebývalá kombinace smůly, úpadku formy a mimořádných výkonů soupeřů. „Ale ať už přijde cokoli, umíme se vážně skvěle přizpůsobit. A dole rozhodně nebudeme dlouho,“ varuje dopředu Curry.

Trenér Steve Kerr očekává postupný rozjezd, i kvůli dílčím zdravotním potížím. „Zatím se ani trochu neblížíme maximu, ale naštěstí nemusíme být v plné zbroji od první chvíle,“ říká kouč šampionů. Navíc s vědomím, že už příští rok se může kádr kvůli končícím smlouvám proměnit: „Tahle paráda nebude trvat věčně. Všichni to víme.“

Tím spíš to zbytku NBA hodlají natřít i do třetice všeho titulového.

A nenávist ostatních za to stojí.