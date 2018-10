V Eurolize už jsou dva Češi. Dnes si reprezentační kolegové zahrají proti sobě

ISTANBUL/PRAHA Elitní evropskou basketbalovou ligu mají zase Češi důvod sledovat. Po dvou letech, kdy se v ní objevoval jen istanbulský Jan Veselý, letos do Euroligy přibyl i pivot španělského týmu Gran Canaria Ondřej Balvín. A právě duelem obou českých zástupců začnou jejich týmy samotnou soutěž.

„Moc se těším, je to nejlepší soutěž mimo NBA. Tenhle rok je to skvělá odměna za minulou sezonu. Euroliga byla soutěž, kterou jsi vždycky chtěl zkusit. Ve Španělsku jsem už osm let a vždycky jsem měl možnost hrát proti euroligovým týmům. Teď to bude něco jiného. Můžu hrát proti nejlepším z nejlepších,“ nemohl se prvních euroligových minut dočkat Ondřej Balvín.

Ačkoliv Euroliga začala už ve čtvrtek, zápas dvou Čechů se odehraje až v pátek od 19:45. Hraje se v tureckém Istanbulu.

„Upřímně, přál bych si lehčího soupeře, a hlavně začít doma. Začínáme proti týmu, který má ambice vyhrát Euroligu, na jeho palubovce, kde mají díky fanouškům absolutně skvělou atmosféru. Takže na jednu stranu se těším, na druhou taky ne,“ směje se český pivot.

Balvín s Veselým spolu nastupují v české reprezentaci, proto se více znají jako spoluhráči než jako protihráči. V září byli oba ústředními postavami úspěšného boje národního týmu v boji o postup na mistrovství světa.

„I když pro mě souboj s Ondrou není ničím speciálním, těším se na zápas a že si proti sobě zahrajeme. V oficiálním zápase jsme proti sobě vlastně nikdy nehráli. Je super mít v Eurolize k sobě konečně dalšího Čecha. Doufám, že každý rok nás tam bude víc,“ přeje si basketbalistů ze středu Evropy euroligovými boji ošlehaný Jan Veselý.