Becker: Bál jsem se, že se Novakovi něco podobného může stát, Štěpánek se Djokoviče zastává

New York Přestože tenisové US Open pozná nového grandslamového vítěze, v paměti fanoušků zůstane výrazně zarytý jiný moment- a to diskvalifikace Novaka Djokoviče v osmifinálovém utkání s Pablem Carreňem Bustou poté, co aktuální světová jednička zasáhla čárovou rozhodčí míčkem do krku. Ke kontroverzní situaci se vyjádřili bývalí trenéři Srba - Boris Becker i Radek Štěpánek.

‚Djokovičova‘ sudí terčem brutální online šikany: Brzy se setkáš s mrtvým synem, píší fanoušci Po boku Novaka Djokoviče působil Boris Becker tři roky v pozici trenéra, s jeho pomocí vyhrál srbský tenista šest grandslamových titulů a dohromady 25 turnajů. Bývalý německý tenista a trojnásobný vítěz Wimbledonu tušil, že k incidentu, jenž se Djokovičovi stal v osmifinále US Open, neměl srbský tenista dlouhodobě daleko. „Když jsem působil s Novakem jako trenér, byl jsem na tribunách během toho incidentu s hozením rakety na French Open 2016. Tehdy málem trefil čárového rozhodčího, mluvili jsme spolu o tom. Vím, jaký je tlak v takových zápasech, každopádně Novak nebyl vždycky ten nejmírumilovnější hráč. Říkal jsem mu, že může křičet, lámat raketu, ale radil jsem mu, ať nehází raketou nebo neodpaluje míčky. Bál jsem se, že se něco takového jako teď na US Open může stát,“ popisuje pro Daily Mail Becker.

Nejbližším tenisovým programem je pro Djokoviče antukový turnaj v Římě, po něm se bude snažit získat osmnáctý grandslamový titul na French Open, které startuje 27.září. „Novak by měl zajet domů a promluvit si s manželkou Jelenou, která ho zná ze všech nejlépe. Novak je lidský a emocionální člověk, chce být takto vnímán. Hraje v éře dvou tenisových velikánu Rafaela Nadala s Rogerem Federerem a myslím, že ho trápí, že není tak populární jako oni,“ myslí si Becker.

Štěpánek: V tuhle chvíli je Novak na dně Djokovičovým trenérem byl Radek Štěpánek jen krátce, i přes relativně neúspěšnou misi však se srbským tenistou zůstává ve velmi přátelském kontaktu. Tenisté tepou Djokoviče. Tohle je možná nejtěžší chvíle jeho kariéry, říká Becker o svém bývalém svěřenci „Vím, že ten moment Novaka velmi zasáhl. Jeho bolest, kterou skrývá uvnitř, je určitě obrovská. To všechno ještě zvyšuje fakt, že jeho hlavním cílem je získat nejvíce grandslamů v historii. Na US Open k tomu měl při absenci Federera a Nadala obrovskou šanci,“ říká Štěpánek v rozhovoru pro CNN. „V tuhle chvíli je uvnitř prázdný a na dně. Psychicky je dole, ví, že to, co udělal, bylo úplně zbytečné. Je pod obrovským tlakem veřejnosti a on se snaží dělat jen to nejlepší, co může. My všichni jsme ale také jen lidi a máme právo dělat chyby. Novak není výjimkou,“ zastává se ho bývala světová osmička. Praha, 17.10.2018, Novak Djoković, přiletěl na tenisovou exhibici Radka Štěpánka Za nesportovní chování dostal Djokovič pokutu 10.000 dolarů (přibližně 224 000 korun). Zaplatí ji navíc ke ztrátě prize money, pořádající americká tenisová asociace už v neděli bezprostředně po diskvalifikaci oznámila, že Djokovič přijde o 250 000 dolarů za účast ve 4. kole i body do žebříčku ATP.