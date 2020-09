Tenisté tepou Djokoviče. Tohle je možná nejtěžší chvíle jeho kariéry, říká Becker o svém bývalém svěřenci

New York Ač si hned po incidentu sypal popel na hlavu, na diskvalifikaci po zásahu rozhodčí do krku a celkovém konci na US Open už Novak Djokovič nic nezměnil. Pro chování srbského tenisty neměla pochopení ani většina jeho soupeřů.

Podobný moment nezažil žádný z grandslamových turnajů dlouhých dvacet let, až Novak Djokovič v osmifinálovém duelu s Pablem Carreňem-Bustou po vlastním prohraném servisu v prvním setu na 5:6 odpálil naslepo míček a trefil čárovou rozhodčí do krku. Aktuální světová jednička tak napodobila počínaní Stefana Koubka z French Open 2000, kdy rakouský tenista vzteky zahodil raketu a zasáhl jí sběrače míčků. V minulosti na turnajích velké čtyřky byl vyloučen Jeff Tarango (Wimbledon 1995), Carsten Arriens (French Open 1995), proslulý bouřlivák John McEnroe (Australian Open 1990) či Denis Shapovalov, jenž trefil před třemi lety míčkem do oka sudího na umpiru.

„Z celé situace jsem smutný a prázdný, je mi nanejvýš líto, že jsem jí způsobil takový stres. Bylo to neúmyslné, tak chybné. Omlouvám se všem zainteresovaným za své chování,“ prohlásil ihned po utkání Djokovič.

Rodák z Bělehradu měl až do tohoto utkání úctyhodnou sérii 26 vítězství v řadě, podle pořadatelů turnaje navíc nezíská z turnaje žádné body do žebříčku a přijde o prémii 250 000 dolarů za účast v osmifinále. „Byl to trochu šok, co. Ale pravidla jsou pravidla. Rozhodčí a supervizor jednali správně, i když to nebylo snadné,“ prohlásil Carreňo-Busta na pozápasové videokonferenci. Djokovič se po diskvalifikaci omluvil za trefení rozhodčí míčkem: Jsem prázdný, musím být lepším člověkem Počínaní Djokoviče odsoudila drtivá většina tenisové komunity. „Správné rozhodnutí, sice na čárovou rozhodčí nemířil, ale napálil míč pryč a za své jednání musíte nést odpovědnost,“ vyjádřil se bývalý britský tenista Tim Henman, jenž byl za podobné situace vyloučen z Wimbledonu v roce 1995. Další tenisová legenda Martina Navrátilová na Twitteru označila jeho jednání za hloupé: „Musíme se chovat lépe.“

„Jsem v šoku asi jako všichni. S Novakem si rozumíme, bereme se navzájem jako rodinu. Tohle je možná nejtěžší chvíle jeho kariéry. Ale porušil pravidla, rozhodli se správně,“ prohlásil šestinásobný grandslamový vítěz Boris Becker, jenž byl tři roky Djokovičovým trenérem. Své si k incidentu řekl i známý provokatér a aktuální světová čtyřicítka Nick Kyrgios, který se z obav kvůli koronavirové pandemii z newyorského grandslamu odhlásil a pravděpodobně se nezúčastní ani French Open. „Kdybych trefil podavače míčů do krku, kolik let bych měl distanc?“ napsal Australan na svůj twitterový účet. VIDEO: Tvrdě potrestaná rána. Djokovič trefil rozhodčí do krku a byl diskvalifikován To srbská média fakt, že byl Djokovič diskvalifikován rozlítila. „Byl brutálně okraden. Strašná nespravedlnost,“ stálo na titulní straně bulvárního list Informer. Sportski žurnal označil nedělní událost za „Skandál v New Yorku“. „Šokující rozhodnutí. Až příliš tvrdý trest za náhodný úder,“ napsal list. Srbská média nicméně rozhodnutí o Djokovičově vyloučení pobouřilo. „Byl brutálně okraden. Strašná nespravedlnost,“ napsal bulvární list Informer. Sportski žurnal označil nedělní událost za „Skandál v New Yorku“. „Šokující rozhodnutí. Až příliš tvrdý trest za náhodný úder,“ připojil. Americký tisk zdůraznil, že velmi netradiční turnaj hraný bez diváků za zpřísněných opatřeních má další zápletku. „Ztratil nervy. Jeho vyloučení dělá už tak bizarní US Open ještě podivnějším,“ napsal list New York Times. Dočká se Djokovič dodatečného distancu?