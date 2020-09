VIDEO: Tvrdě potrestaná rána. Djokovič trefil rozhodčí do krku a byl diskvalifikován

Žena, kterou míč zasáhl do krku, se zhroutila na zem a sténala bolestí. Djokovič se jí šel ihned omluvit. Rozhodčí po chvíli sama z kurtu odešla. Tenista byl přesto následně po několikaminutové debatě se supervizorem turnaje a umpirovou rozhodčí diskvalifikován.



„Správné rozhodnutí,“ komentoval verdikt bývalý britský tenista Tim Henman, kterého potkal stejný osud za podobný prohřešek ve Wimbledonu v roce 1995. „Sice na čárovou rozhodčí nemířil, ale napálil míč pryč a za své jednání musíte nést odpovědnost,“ uvedl Henman.



Srbský tenista letos ještě nenašel přemožitele, na kontě má 26 vítězství. Na US Open, které vyhrál v letech 2011, 2015 a 2018, usiloval o osmnáctý grandslamový titul. Byl považován za jasného favorita i proto, že jeho velcí rivalové Švýcar Roger Federer a Španěl Rafael Nadal ve Flushing Meadows chybí.

Wow. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after striking a lineswoman with a ball.



