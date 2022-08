Ruský soud poslal Grinerovou do vězení na devět let. Pusťte ji, vyzval Biden

Grinerová byla zadržena v únoru na moskevském letišti Šeremetěvo poté, co u ní byly objeveny náplně do elektronické cigarety s hašišovým olejem. Basketbalistka se hájila tvrzením, že je zabalila nedopatřením.

„Byla to chyba. A doufám, že vaše rozhodnutí pro mne nebude znamenat konec života,“ řekla dnes Grinerová se slzami v očích soudkyni před vynesením verdiktu. Doba strávená ve vazbě se jí do trestu započítá. Dostala také pokutu milion rublů, zhruba 400 tisíc korun. .

Obhajoba soudu předložila potvrzení, že Grinerová látku má na lékařský předpis a užívá ji proti bolesti. Před soudem ve prospěch dvojnásobné olympijské vítězky vypovídalo několik svědků z Jekatěrinburgu, s nímž vyhrála čtyřikrát Euroligu. V USA patří mezi hvězdy ligy WNBA coby hráčka Phoenixu Mercury.

Prokuratura však při závěrečném vystoupení požádala o prakticky nejpřísnější trest. Možným maximem bylo deset let. „Požaduji, aby Grinerová byla odsouzena a poslána na devět a půl roku do vězení s běžným režimem,“ prohlásil podle agentury AFP státní zástupce Nikolaj Vlasenko před soudem v Chimki.

Basketbalistka soudní síň podle Reuters opustila v poutech se slovy: „Miluji svoji rodinu“.

Podle agentury AP by po odsouzení Grinerové mohlo dojít na výměnu vězňů, kterou spolu projednávali americký ministr zahraničí Antony Blinken a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov. Vedle Grinerové by se měla týkat také bývalého vojáka Paula Whelana, který byl v Rusku odsouzen za špionáž. Opačným směrem by měl putovat obchodník se zbraněmi Viktor But, který si odpykává trest v USA.

Obhájci Grinerové mají právo se odvolat a zřejmě ho využijí. Podle nich soud ignoroval veškeré důkazy, které předložili, i přiznání viny Grinerové. Šance na úspěch při odvolání jsou však podle agentur mizivé. Prezident Biden označil rozsudek za nepřijatelný, americká chargé d’affaires v Moskvě Elizabeth Roodová ho dokonce pojmenovala jako „justiční omyl“.