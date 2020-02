‚Byla jsem z toho šílená‘. Kanoistka měla doping v těle kvůli sexu s bývalým přítelem, s odvoláním uspěla

Curych Kanadská rychlostní kanoistka Laurence Vincentová-Lapointeová se dočkala omilosrdnění. Jedenáctinásobná mistryně světa neprošla dopingovou kontrolou a v jejím těle byl nalezen ligandrol, jenž je zakázaný. Kanaďanka však uspěla s velmi netradičním vysvětlením ohledně toho, jak se ligandrol do jejího těla dostal - údajně po sexu s bývalým přítelem.

Kanadské kanoistce hrozil čtyřletý zákaz činnosti, který by znamenal i neúčast na letošní olympiádě v Tokiu.

Vincentová-Lapointeová se svým právníkem dokázala, že se nepovolená látka do jejího těla dostala během sexu s bývalým přítelem. „Byla jsem úplně šílená z toho, že on byl tím zdrojem. Zároveň je to úleva, že po měsících a měsících hledání jsme se dobrali toho, jak jsem byla kontaminována,“ překvapila všechny.

„Tohle není zrovna to, o čem jako sportovec přemýšlíte. Většinou myslíte na to, s čím přijdete do kontaktu. Myslíte na to, co jíte, jaké si berete léky. Máte nástroje, jak si zkontrolovat, co je bezpečné, a co ne, a já jsem je vždycky využívala,“ vysvětlila Vincentová-Lapointeová.

Kanadská závodnice dlouho přemýšlela, jak se ligandrol do těla mohl dostat. „Je to prostě neuvěřitelné,“ řekl její právník Adam Klevinas. „Trvalo to měsíce, než jsme dostali výsledky. Nakonec nás napadlo, abychom odebrali k analýze vzorky vlasů jejího expřítele a otestovali přípravek, který, jak konečně přiznal, užíval,“ popsal Klevinas.

Nakonec tyto posudky znamenaly to, že Mezinárodní kanoistickou federaci přesvědčily a Vincentová-Lapointeová byla omilostněna.

„Po zvážení důkazů vědeckých odborníků, které poskytl právnický tým slečny Vincentové-Lapointeové, a vzhledem k zanedbatelným stopám ligandrolu nalezeným v jejím vzorku, uznala ICF, že slečna Vincentová-Lapointeová neužila zakázanou substanci vědomě,“ vysvětlují zástupci federace.

Tenista uspěl s odvoláním kvůli masu

Elitní deblový tenista Robert Farah, jenž má ve sbírce mimo jiné tituly z loňského Wimbledonu a US Open, neprošel kontrolou v říjnu v Kolumbii. Třiatřicetiletý rodák z Kanady přítomnost anabolického steroidu boldenonu v těle vysvětlil konzumací kontaminovaného kolumbijského masa.

Juan-Sebastian Cabal and Robert Farah oslavují wimbledonský triumf.

Informaci o pozitivním nálezu Farah zveřejnil na sociálních sítích v polovině ledna a oznámil, že nebude hrát na Australian Open. Krátce po zahájení úvodního grandslamového turnaje sezony mu ITF do vyřešení případu dočasně zastavila činnost.

Farahův dlouhodobý deblový partner Juan Sebastián Cabal nakonec v Melbourne hrál se Španělem Jaumem Munarem. Vypadli ve 2. kole.