Výškařská šampionka Lasickeneová skočila 205 cm, dopingová kauza jí však kazí olympijský sen

Moskva Výškařská šampionka Maria Lasickeneová si v neděli v Moskvě vylepšila halové maximum na 205 centimetrů. Sedmadvacetiletá Ruska si upevnila postavení v čele letošních halových světových tabulek a zařadila se na dělenou šestou příčku historického pořadí. Obává se ale, že kvůli dopingovému skandálu v Rusku nebude moci startovat na olympijských hrách v Tokiu. Už před čtyřmi lety přitom ze stejného důvodu přišla o olympiádu v Riu de Janeiro.

Vítězka posledních tří světových šampionátů pod širým nebem a halových mistrovství světa v letech 2014 a 2018 v současnosti potvrzuje pozici nejlepší světové výškařky současnosti. O prvním únorovém víkendu skočila v Moskvě 204 centimetrů a nyní rovněž v ruské metropoli se na jediný centimetr přiblížila k ruskému halovému rekordu Anny Čičerovové. Od světového halového maxima Švédky Kajsy Bergqvistové ji dělí tři centimetry.



V Tokiu by měla být favoritkou na zlato, ale o své účasti pochybuje. „Nemám takřka žádnou šanci, abych mohla v Tokiu závodit. Mám jen minimální šanci být tam jako neutrální atletka,“ prohlásila Lasickeneová minulý týden v rozhovoru s japonskou agenturou Kjódó.

Hrozba trestu se nad ní i dalšími ruskými atlety vznáší ze dvou stran. Mohou na ně dopadnout sankce vyplývající z prosincového rozhodnutí Světové antidopingové agentury (WADA), která na čtyři roky vyloučila Rusko z vrcholných světových soutěží s povolením účasti jen prokazatelně „čistých“ ruských sportovců. Tímto verdiktem se po odvolání Ruska bude zabývat sportovní arbitráž CAS. Rusové mají navíc čím dál větší problémy s mezinárodní atletickou federací. Od listopadu 2015 je národní svaz v trestu a Světová atletika (WA) s ním loni na podzim přestala jednat kvůli zakrývání dopingových prohřešků výškaře Danila Lysenka.

Komise pro bezúhonnost atletiky (AIU) kvůli novým informacím v lednu doporučila další sankce pro Rusko včetně pozastavení povolování statutu „autorizovaných neutrálních sportovců“ (ANA), pod kterým řada ruských atletů včetně Lasickeneové na mezinárodní scéně závodí. To může vést k neúčasti ruských atletů na OH v Tokiu. „Opravdu chci jet do Tokia a dělám maximum pro to, abych tam skončila na stupních vítězů, ale situace není dobrá. V této chvíli je pro mě nemožné tam závodit, pokud se nestane zázrak,“ posteskla si Lasickeneová.



Ta dlouhodobě kritizuje vedení ruské atletiky i ruského sportu obecně. „Ruská atletická federace a ministerstvo sportu nedělají nic pro ochranu čistých sportovců. Za ty čtyři roky se nic nezměnilo. Není fér, že doplácím na pochybení a neprofesionalitu jiných,“ dodala.