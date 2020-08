Češi mají dalšího jistého olympionika. Po Prskavcovi si start v Tokiu zajistila i kajakářka Kudějová

Praha Také kajakářka Kateřina Kudějová má jistý start na olympijských hrách v Tokiu. Slalomářská mistryně světa z roku 2015 vyhrála s více než dvousekundovou převahou čtvrtý závod Českého poháru v Praze a na prvním místě nominačního žebříčku má nedostižný náskok.

Kudějová si mohla olympijskou letenku zajistit už v sobotu, ale páté místo jí nestačilo. Dnes zvítězila s přehledem před úřadující mistryní republiky Veronikou Vojtovou. „Jsem ráda. Já už jsem úplně nevěřila tomu, že už to tady bude hotové. Čekala jsem, že se o to pojede až na Evropě. Ale prostě to vyšlo, pořád tomu nemůžu uvěřit,“ radovala se třicetiletá závodnice.

Napodobila tak tréninkového parťáka Jiřího Prskavce, který měl olympijskou jistotu od soboty, kdy vyhrál i třetí nominační pohárový závod. Dnes svou domácí dominanci potvrdil čtvrtým vítězstvím.

S olympijskou jistotou mohl jet uvolněněji než při předchozích nominačních závodech. „Dokázal jsem se na to v poslední chvíli zkoncentrovat a hrozně jsem si tu jízdu užil, protože jsem to už mohl odjistit. Už to nebylo takové hlídané. Užíval jsem si to, jenom jsem tu jízdu povolil a hrozně hezky se mi jelo,“ liboval si Prskavec.

V obou kategoriích K1 tak budou český vodní slalom za rok v Tokiu reprezentovat stejní závodníci jako před čtyřmi lety v Riu de Janeiro. Prskavec si tehdy z Brazílie odvezl bronzovou medaili.

Olympijským hrám se dnes velmi přiblížila kanoistka Tereza Fišerová, které druhé místo stačilo k výhře v domácí nominaci. Byla také nejlepší Češkou na loňském mistrovství světa, odkud má i jeden bonusový bod za šesté místo.

O Tokio by ji tak mohl připravit jen triumf Gabriely Satkové na zářijovém mistrovství Evropy v Praze, přičemž by sama nesměla uspět. „Připadám si, že to nejhorší mám za sebou, ale furt je tam to ‚ale‘, že to ještě není úplně jasné. Myslím, že jsem to zatím rozjela nejlíp, jak jsem mohla. Pokud to takhle bude pokračovat, tak dobrý,“ uvažovala Fišerová, několikanásobná medailistka z velkých akcí.

Nominaci kanoistů ovládl dnešní vítěz Lukáš Rohan. V této kategorii se ale bude rozhodovat až na ME, protože Rohan byl na loňském mistrovství světa až třetím Čechem.