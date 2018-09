Český box má novou mistryni světa. Bytyqiová nedala šanci Britce Castleové

Ústí nad Labem Boxerka Fabiana Bytyqiová se stala mistryní světa organizace WBC v lehké minimuší váhové kategorii, Britku Denise Castleovou porazila v Ústí nad Labem jednoznačně 3:0 na body. Dvaadvacetiletá česká reprezentantka měla po celý desetikolový duel převahu a nakonec vyhrála 100:90, 99:91, 100:90.

Bytyqi si proti Castleové, soupeřce starší o čtyřiadvacet let, připsala čtrnáctkou výhru v profiringu a je i nadále neporažená. Bývalá mistryně světa v thajském boxu, jež se v ringu představila po čtyřech letech, podruhé prohrála.



„Je to silné. To, že jsem mistryně světa, zní neuvěřitelně a stále tomu nemůžu uvěřit,“ řekla dojatá Bytyqiová s připnutým mistrovským pásem. „Je nádherný a držet ho budu ještě dlouho. Myslím, že dnes s ním půjdu i spát,“ pousmála se.

Fabiana Bytyqiová uděluje úder Denise Castelové.

Ústecká rodačka, která má kosovské kořeny, duelu jednoznačně dominovala, což potvrdili i všichni rozhodčí.



„Od prvního kola, kdy jsem si soupeřku oťukla, jsem věděla, že to před limitem neskončí. Ale boxovalo se mi dobře. Soupeřka sice měla ránu, ale věděla jsem, že to nebude nic, čím by mě sundala k.o. Vše šlo podle plánu,“ uvedla Bytyqiová po nejdůležitějším duelu své dosavadní kariéry.

Castleová za sebou nemá velkou boxerskou minulost a většinu kariéry se věnovala thajskému boxu.

„Překvapila mě rozhodně svoji vitalitou. Čekala jsem, že odejde dříve a nebude moct. Bylo ale vidět, že je nadřená. Byl to takový šampion srdíčkem. Furt šla dopředu a snažila se to i v závěru urvat, za což jí děkuji. Takové souboje mám nejradši,“ řekla Bytyqiová, která zvládla i „přestřelku“ úderů v závěrečném kole.

Momentálně se nejúspěšnější česká profesionální boxerka chystá odpočívat, poté ji bude čekat obhajoba titulu.



Její další soupeřkou by teoreticky měla být Mexičanka Brenda Floresová, která nedávno získala prozatímní titul WBC a má tak vyzyvatelské právo. „To je ale otázka budoucnosti. Teď jsem ráda, že mám tohle,“ dodala Bytyqiová.