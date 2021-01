Chicago znovu podlehlo šampionům NBA Lakers, Satoranský dal pět bodů

New York Basketbalista Tomáš Satoranský zaznamenal pět bodů a tři asistence v utkání s Los Angeles Lakers, kterým Chicago doma podlehlo 90:101. Bulls prohráli s úřadujícími šampiony NBA i druhý vzájemný zápas v sezoně a neuspěli po sérii tří vítězství. Satoranský ve druhém utkání po nákaze koronavirem a téměř měsíční absenci odehrál přes jedenáct minut, proměnil jednu trojku a dva ze čtyř trestných hodů.

Lakers vyhráli i deváté venkovní utkání, 37 body jim k tomu pomohl Anthony Davis, který si vylepšil střelecké maximum v sezoně. Ve svém rodném městě od začátku zápasu dominoval, postaral se o 13 z úvodních 16 bodů Lakers. V poločase měl na kontě už 26 bodů a jeho tým držel pohodové vedení 63:33.



„V první půli to nebyla hra, kterou se chceme prezentovat. Nedokázali jsme nacházet volné hráče a snažili se hrát všechno moc na sílu do koše. Soupeř navíc vymezené území dobře bránil. My k tomu naopak ještě párkrát ztratili míč a vzdali pár útočných doskoků,“ řekl kouč Chicaga Billy Donovan, jehož tým si pohoršil bilanci na sedm výher a devět porážek.

Tahounem Chicaga byl tradičně Zach LaVine s 21 body a 10 doskoky. Coby White přidal 14 bodů a nováček Patrick Williams 13 bodů. LeBron James posbíral 17 bodů, 11 doskoků a šest asistencí. Lakers porazili Bulls poosmé za sebou.

„Je to těžké. Snad pokaždé, když jsem sem přijel, viděl jsem se se svou rodinou. Přišli na zápas, podporovali mě v hale. Celou kariéru hraju v Západní konferenci, takže se sem do Chicaga podívám jednou ročně a teď ani nemůžu vidět v ochozech své blízké a zastavit se u nich, popovídat si po zápase,“ posteskl si Davis na koronavirové restrikce.

Stephen Curry sice nezabránil porážce Golden State 108:127 v Utahu, který triumfoval poosmé v řadě, ale mohl se radovat z posunu na druhou příčku historického pořadí v počtu nastřílených trojek. S 2562 trojkami předstihl člena Síně slávy Reggieho Millera, na vedoucího Ray Allena mu chybí 411 přesných střel z dálky.

Poraženým finalistům minulého ročníku z Miami nebylo nic platné nové kariérní maximum Bama Adebaya 41 bodů, protože v Brooklynu prohráli 124:128. Kyrie Irving dal 28 bodů, Kevin Durant 31 bodů a James Harden zaznamenal 12 bodů a 11 asistencí. Nikola Jokič dovedl Denver k vítězství 120:112 ve Phoenixu 29 body, 22 doskoky a šesti asistencemi.