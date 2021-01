El Giganté si svými výkony vysloužil přirovnání k Shaquillovi O'Nealovi, legenda NBA se mu poté sama ozvala

Káhira Kvůli covidovým opatřením se účasti na házenkářském mistrovství světa v Egyptě vzdala Česká Republika, USA a během turnaje i Kapverdy. Přesto světový šampionát v Káhiře nabídl jeden působivý příběh - zavalitého pivota Demokratické republiky Kongo Gauthiera Thierry Mvumbiho a jeho výkonů si všimla i basketbalová legenda a jeho idol Shaquille O'Neal.

Ve vůbec prvním utkání Demokratické republiky Kongo na mistrovství světa proti Argentině na sebe strhl veškerou pozornost Gauthier Thierry Mvumbi. Na oficiálních stránkách šampionátu sice údaje ukazují 176 centimetrů a 86 kilogramů, na první pohled ale je jasné, že údaje jsou vousatějšího data či nepřesné.

Experti pivotovi DR Kongo odhadují okolo 192 centimetrů a přes 110 kilogramů. Proti Argentině nastřílel Mvumbi čtyři branky a i díky jeho stoprocentní úspěšnosti střelby dlouho Demokratická republika Kongo vzdorovala favorizované Argentině, přesto nakonec podlehla 23:28.

Gauthier Mvumbi Thierry v utkání MS proti Dánsku.

Kvůli zvýšenému zájmu za svůj výkon si mohutný pivot zřídil i sociální sítě, na nichž vyzval fanoušky, aby ho nazývali El Giganté. „Nikdy jsem nepomyslel na to, že budu mít někdy takovou příležitost, musím z toho vytěžit co nejvíc. Naším týmovým cílem je získat zkušenosti a šampionát si chceme užít,“ nabádal hráč Dreux AC Handball, jenž hraje čtvrtou francouzskou ligu.



A velké zážitky si hráči DR Kongo a hlavně Mvumbi opravdu odvezou.

V dalším zápase totiž nastoupili proti soupeři z kategorie nejtěžších – úřadujícím mistrům světa a olympijským vítězům z Dánska. Sice jim sympaticky bojující mužstvo vzdorovalo, nakonec ale prohrálo 19:39. Mvumbi mimochodem do druhého poločasu držel svojí stoprocentní úspěšnost střelby, poté ale minul. Přesto Dánsku nastřílel čtyři branky a jeho výkony se staly virálními, zvláště když ho dánská hvězda Rasmus Boysen nazvala Shaquillem O’Nealem házené.

Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat.

„Říkají, že jsi Shaquille O’Neal házené, co se děje?“ napsala Mvumbimu samotná legenda NBA. Ta si se zavalitým házenkářem vyměnila několik zpráv a jednoznačně nejhezčí příběh celého šampionátu byl na světě.

„Sen, který se stává skutečností a furt mu nemůžu uvěřit. Můj idol a hvězda Shaquille O’Neal, děkuji vám za vaši zprávu a podporu. Nechápu úplně, co se děje, ale co vám musím říci: žijte svůj sen a bojujte za to, čím jste,“ napsal nadšený Mvumbi na svůj instagramový účet.



Shaquille O´Neal

I přestože DR Kongo v posledním zápase skupiny podlehla Bahrajnu a tím vypadla z celého turnaje, její hráči si odnesli spoustu zážitků a zkušeností, ze kterých budou ještě hodně dlouho čerpat.



A El Giganté? Ten v současnosti žije jednoznačně svojí pohádku.