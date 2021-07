Chyba organizátorů. Na startu překážela loď, triatlonisté jen nechápavě mávali rukama

Olympijské zlato v triatlonu získal Kristian Blummenfelt z Norska, který se odpoutal soupeřům na posledním kilometru triumfálně proběhl celou cílovou rovinkou. Stříbro vybojoval Brit Alex Yee, třetí skončil Novozélanďan Hayden Wilde.



„Nemám v nohou takovou rychlost, abych bojoval až na modrém koberci, takže jsem věděl, že se musím utrhnout. Zhruba pět minut před cílem jsem za to vzal a doufal, že je zlomím. Byl to úžasný pocit, když jsem získal malý náskok. A ještě hezčí bylo vbíhat do poslední stovky metrů a vědět, že jsem vyhrál,“ řekl sedmadvacetiletý šampion.

Než se však hrdinové závodu probojovali tratí 1,5 km plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km běhu do cíle, oběhly svět záběry z nepodařeného startu.

Velká černá loď, která zablokovala polovinu startovního pole, rychle zařadila zpětný chod, ale to už bylo jasné, že takhle boj o olympijské medaile nemůže začínat. Zvukový signál hlásil závodníkům neplatný start, jenže ti s hlavami ve vodě nereagovali a pokračovali v závodě. Až dva rychlé čluny dokázaly přehradit plavební dráhu a zhruba po sto metrech závodníky zastavily.

Absolute chaos at the #Olympics Men’s Triathlon as the starting gun is fired…with a boat sitting in the way of half of the competitors. Race just restarted now, but only after half the men had swum a fair bit! @Tokyo2020 pic.twitter.com/81H1Gf9YAq