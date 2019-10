Cítil jsem, že se mi zastavilo srdce. Bolelo mě na hrudi tak, že jsem myslel, že umřu, překvapil mistr světa

Dauhá Zatímco předloňským titulem mistra světa na překážkářské čtvrtce šokoval Nor Karsten Warholm všechny včetně sebe, pondělní úspěšnou obhajobou v Dauhá už nikoho nepřekvapil.

Dokonce se od něj čekal útok na letitý světový rekord, který ale nepřekonal. Bývalý vícebojař myslel, že ve finále umře.



„Cítil jsem, že se mi zastaví srdce. Bolelo mě v hrudi, jako kdybych měl umřít, tak ať to stojí za to. A teď jsem mistr světa a ani nejsem mrtvý,“ řekl třiadvacetiletý Nor po závodě.

V něm porazil i oba největší konkurenty Američana Raie Benjamina a Katařana Abderrahmana Sambu.



„Moje vítězství je zasloužené, ale v budoucnu bude čím dál těžší ty kluky porazit. Až zítra vstanu, musím znovu tvrdě pracovat. To na tom miluju,“ dodal Warholm, jenž v srpnovém finále Diamantové ligy v Curychu zaběhl druhý čas historie 46,92 sekundy.

Rychlejší je už jen Američan Kevin Young, který od roku 1992 drží světový rekord výkonem 46,78.

Překážkám se přitom Warholm naplno věnuje až poslední čtyři roky, předtím zkoušel i hladké běhy, dálku či víceboj, v němž se dokonce v roce 2013 stal dorosteneckým mistrem světa.

V témž roce získal na domácím halovém šampionátu ve své věkové kategorii osm zlatých medailí.

Na mistrovství Evropy 2016, kde poprvé překonal národní rekord na 400 m překážek, vypadl stejně jako na olympijských hrách v Riu v semifinále.

Na světovém šampionátu v Londýně o rok později už byl Warholm nejrychlejší a v cíli musel požádat fotografa, aby ho štípnul, jestli se mu to jen nezdá.

Loni rodák z Ulsteinviku triumfoval na ME v Berlíně, letos hned na svém prvním halovém šampionátu ukázal, že umí i hladkou čtvrtku pod střechou.

Na HME v Glasgow časem 45,05 vyrovnal 31 let starý kontinentální rekord Němce Thomase Schönlebeho a na halovém čtvrtkařském trůnu vystřídal Pavla Masláka.

„Věděl jsem, že mohu běžet rychle a že mám na dobrý čas. Ale nechal jsem za sebe promluvit své nohy. Byl to týmový úspěch, můj a mého kouče,“ řekl tehdy.