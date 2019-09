Výškařka Lasickenová je potřetí v řadě mistryní světa, na pěti kilometrech vládli Etiopané

Mistrovství světa v atletice v Dauhá: Muži: 5000 m: 1. Edris 12:58,85, 2. Barega (oba Et.) 12:59,70, 3. Ahmed (Kan.) 13:01,11, 4. T. Bekele (Et.) 13:02,29, 5. J. Ingebrigtsen (Nor.) 13:02,93, 6. Krop (Keňa) 13:03,08, 7. Chelimo (USA) 13:04,60, 8. Kimeli (Keňa) 13:05,27. 400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,42, 2. Benjamin (USA) 47,66, 3. Samba (Katar) 48,03, 4. McMaster (Brit. Pan. ostrovy) 48,10, 5. Holmes (USA) 48,20, 6. Copello (Tur.) 48,25, 7. Dos Santos (Braz.) 48,28, 8. Lahúlú (Alž.) 49,46. Disk: 1. Stahl (Švéd.) 67,59, 2. Dacres (Jam.) 66,94, 3. Weisshaidinger (Rak.) 66,82, 4. Firfirica (Rum.) 66,46, 5. Parellis (Kypr) 66,32, 6. Denny (Austr.) 65,43, 7. Hadádí (Írán) 65,16, 8. Wierig (Něm.) 64,98. Ženy: 800 m: 1. Nakaayiová (Ug.) 1:58,04, 2. Rogersová 1:58,18, 3. Wilsonová (obě USA) 1:58,84, 4. Nanyondová (Ug.) 1:59,18, 5. Sumová (Keňa) 1:59,71, 6. Gouleová (Jam.) 2:00,11, 7. Arafiová (Mar.) 2:00,48, 8. Brownová (USA) 2:02,97. 3000 m př.: 1. Chepkoechová (Keňa) 8:57,84, 2. Coburnová (USA) 9:02,35, 3. Krauseová (Něm.) 9:03,30, 4. Yaviová (Bahr.) 9:05,68, 5. Chemutaiová (Ug.) 9:11,08, 6. Frerichsová (USA) 9:11,27, 7. Möllerová (Dán.) 9:13,46, 8. Kiyengová (Keňa) 9:13,53. Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 204, 2. Mahučichová (Ukr.) 204 - světový juniorský rekord, 3. Cunninghamová (USA), 4. Levčenková (Ukr.) obě 200, 5. Ličwinková (Pol.) 198, 6. Demidiková (Běl.) 196, 7. Šimičová (Chorv.), 8. Buttsová (USA) obě 193. Rozběhy a kvalifikace: Muži: 200 m - semifinále: 1. Lyles (USA) 19,86. 110 m př.: 1. Ortega (Šp.) 13,15. Ženy: 200 m: 1. Asherová-Smithová (Brit.) 22,32. 400 m: 1. Jonathasová (USA) 50,57, ...32. Vondrová (ČR) 52,23 - postoupila do semifinále. Oštěp: 1. Lu Chuej-chuej (Čína) 67,27, ...6. Špotáková 62,15, 9. Ogrodníková 61,17, 12. Šedivá (všechny ČR) 60,90 - postoupily do finále.