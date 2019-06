Člověk by se neměl bát říct svůj názor, říká Koukalová po navštívení demonstrace na Letné

PRAHA Mezi téměř 300 tisíci účastníky nedělní demonstrace v Praze na Letné proti vládě v čele s premiérem Andrejem Babišem byla i někdejší vítězka celkového pořadí Světového poháru a mistryně světa Gabriela Koukalová.

Devětadvacetiletá rodačka z Jablonce nad Nisou, která letos na konci května definitivně ukončila svou profesionální biatlonovou kariéru, se k celé demonstraci vyjádřila na svém facebookovém profilu.

„Člověk by se neměl bát říct nebo dát jakkoliv najevo svůj názor, i když za to může být mnohokrát kritizován. Není mi jedno, co se v naší zemi děje a v jaké politické realitě nyní žijeme,“ přiznala Koukalová.

„To je ten důvod, proč jsem dnes dorazila na Letnou. Abych dala najevo svůj názor. Stejně jako statisíce lidí z celého Česka,“ doplnila.

Koukalová vyjádřila demonstraci podporu stejně jako už dříve Dominik Hašek a současný kapitán hokejové reprezentace Jakub Voráček.