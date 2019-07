‚Studuji politiku až tři hodiny denně.‘ Dominik Hašek nevyloučil kandidaturu na prezidenta

Praha Bývalý hokejový reprezentační brankář Dominik Hašek připustil kandidaturu na prezidenta. Rozhodování o kandidatuře podle něj zatím není na pořadu dne, ale sebe v roli hlavy státu si představit dokáže. O případné účasti v boji o prezidentské křeslo se rozhodne za dva až tři roky, řekl v rozhovoru pro rádio Impuls.

„Člověk si dokáže představit všechno. Takže proč ne, budu si to představovat,“ řekla hokejová legenda. Rozhodnutý ale ještě není. „Teď mám svou práci, kterou mám hrozně rád a chci ji dělat naplno. Takže v tuto chvíli to neplánuji,“ uvedl Hašek. Podle něj nelze odhadovat, co bude za dva až tři roky, a proto bude kandidaturu zvažovat později.

Hašek, který se v posledních letech věnuje spravování své firmy se sladkými nápoji, je přesvědčený, že by mohl být dobrým prezidentem. „Mám z politiky velmi malé zkušenosti, ale zajímá mě a studuji ji jednu, dvě až tři hodiny denně, podle možností,“ zdůraznil.

Práce, kterou bývalý hokejista nyní vykonává, je podle jeho vlastních slov zodpovědná. „Stejně tak i funkce prezidenta. Po téhle stránce bych byl výborný prezident,“ míní Hašek. „Samozřejmě je důležitá i spousta dalších kvalit, takže se uvidí za dva, za tři roky,“ dodal.

Dominik Hašek je tváří vlastní nápojové značky Smarty, která je dlouhodobě v prodělku. Olympijský vítěz z Nagana loni Hospodářským novinám řekl, že své energetické nápoje dotuje částkou, blížící se až 200 tisíc měsíčně.