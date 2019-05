VIDEO: Plný ‚Václavák‘ proti Benešové a Babišovi. Desetitisíce lidí opět žádají demisi ministryně

PRAHA Desítky tisíc lidí z celé republiky v úterý večer zaplnily Václavské náměstí v Praze. Stejně jako v předchozích týdnech protestují proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO). Akci pořádá iniciativa Milion chvilek pro demokracii, která se obává zásahů do justice v době, kdy policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo.

Podle odhadu organizátorů je na náměstí 50 tisíc lidi. “Už jsme tady,” reagoval vzápětí dav.

“Nejsme tu jen kvůli nezávislosti justice, naše země má dost dalších problémů, které se dotýkají nás všech, a na nichž nesou vláda a premiér svůj podíl. Proto uslyšíme dnes i o nich,” uvedli na úvod pořadatelé. Jakákoliv zmínka o činnostech premiéra Andreje Babiše je doprovázena bouřlivým pískotem.



V davu se to hemží vlajkami Česka a Evropské unie. Hojně se objevují také protibabišovské a protizemanovské transparenty. “Babiš je pěkný čert, peklo jeho Agrofert,” stojí na jedné z ceduli. “Nejsme slepí,” píše se na další. Značná část demonstrantů je vybavena také plakáty s nápisem “Demisi”.



Pro účastníky protestu jsou na náměstí nachystané tři velkoplošné obrazovky, aby o dění na pódiu umístěném v horní části náměstí mohli mít všichni přehled.

Podporovatelé protestu tvrdí, že Benešová dva roky zpochybňuje Babišovo trestní stíhání. Její jmenování krátce po policejním návrhu na podání obžaloby označují za možný „největší zásah do justiční moci od listopadu 1989“. Vedle demise Benešové požadují také ujištění, že vláda neodvolá Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.



Kritizují mimo jiné i to, že šéfka resortu uvažuje o zúžení justiční soustavy z nynějších čtyř na tři stupně. Marie Benešová uvedla, že chce pro takový krok připravit podklady, rozhodovat o něm ale nebude.

Marie Benešová se podle svých slov protestů nezalekne.

Úterní akce s názvem „Všichni na Václavák – demisi!“ je již v pořadí čtvrtou událostí v rozmezí jednoho měsíce s touto tématikou. Oproti předchozím týdnům, kdy občané protestovali na Staroměstském náměstí, se tentokrát organizátoři rozhodli svolat demonstraci na rozlehlejší „Václavák“, aby je prý předseda vlády Andrej Babiš nemohl dále ignorovat.



Pražskému magistrátu ohlásili, že očekávají účast zhruba 40 tisíc demonstrantů. Na sociální síti Facebook ji přislíbilo 20 tisíc uživatelů, přičemž dalších bezmála 30 tisíc lidí se o konání události zajímalo. Přijet by měli z různých koutů republiky. Posledního protestu se odhadem zúčastnilo 25 tisíc osob, které zaplnily Staroměstské náměstí.

Již během dne se na sociálních sítích objevovaly snímky demonstrantů hromadně mířících do Prahy- ať už vlakem, autobusem či autem. Organizované skupinky vyrazily namátkou z Ostravy, Olomouce či Brna.

Na pódiu umístěném „pod koněm“ by se měli dle pořadatelů vystřídat odborníci na tématiku, tak i známé osobnosti. Mezi řečníky by měli být například zpěvák Tomáš Klus, moderátorka Ester Janečková, herec Vladimír Škultéty či operní pěvkyně Dagmar Pecková, jež by měla zazpívat státní hymnu.