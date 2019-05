Benešová chce připravit podklady pro zrušení vrchních soudů i vrchních státních zastupitelství

Praha Nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) chce pro možné zúžení justiční soustavy z nynějších čtyř na tři stupně připravit podklady, rozhodovat o něm ale nebude. Benešová při čtvrtečních sněmovních interpelacích řekla, že verdikt by byl až na novém ministrovi v dalším volebním období.

„V tomto volebním období samozřejmě nic takového nebude na pořadu dne,“ zdůraznila ministryně v odpovědi na dotazy předsedy pirátské frakce Jakuba Michálka. Reforma by podle ní trvala minimálně dvě volební období a je pro ni potřeba připravovat rozbory a podklady.



„Není to o zrušení vrchních státních zastupitelství, jak je mi zase podsouváno, ale o zrušení jak vrchních soudů, tak vrchních státních zastupitelství,“ poznamenala Benešová. Michálek uvedl, že nejde o jedinou variantu. Nastínil možnost, že nalézacími soudy by byly soudy krajské, přičemž současné okresní soudy by byly jejich pobočkami. Odvolacími by pak byly vrchní soudy a dovolacím soudem Nejvyšší soud.

Benešová na to Michálkovi řekla, že toto rozhodovat nebude. „Chci připravit pouze podklady, aby nový ministr měl podrobně zmapováno, jak to v kontextu doby tady před soudy chodí. A co je potřeba udělat, musí rozhodnout on sám,“ dodala.

Úvahy ministryně o zeštíhlení justiční soustavy, o níž se v minulosti diskutovalo několikrát, vyvolala pozornost už dříve. Ve velkých městech se kvůli obavám z ohrožení justice v Česku scházely tisíce lidí s požadavkem na Benešové demisi a jmenování nezávislého ministra. Pořadatelé akcí ze spolku Milion chvilek také žádali záruky, že nenastanou změny na vrchním a Nejvyšším státním zastupitelství do doby, než se premiér Andrej Babiš (ANO) očistí v případu Čapí hnízdo.