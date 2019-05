ŽIVĚ: ‚Nejsme slepí‘. Lidé už potřetí demonstrují proti ministryni Benešové

PRAHA V pondělí již potřetí lidé protestují v Praze, Brně a dalších městech proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO). Akci pořádá iniciativa Milion chvilek pro demokracii, která požaduje demisi Benešové a jmenování nezávislého ministra. Obává se zásahů do justice v době, kdy policie podala návrh na obžalobu Babiše v kauze Čapí hnízdo. Chce také ujištění, že vláda neodvolá Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Demonstranti se sešli v Praze na Staroměstském náměstí v 18:30. Před dvěma týdny ho zaplnili zhruba ze tří čtvrtin, minulé pondělí byla účast podle organizátorů nepatrně vyšší, dorazilo údajně asi 20 tisíc lidí. Pokud vláda požadavky iniciativy nesplní, plánují příští týden demonstraci přenést na Václavské náměstí.

I přes to, že se demonstrace částečně překrývala s hokejovým zápasem MS Česko - Rusko, náměstí je slušně zaplněno tisíci lidmi. Na úvod organizátoři lidem pustili pět měsíců starý projev hokejového brankáře Dominika Haška, který mluvil o národní hrdosti a odvaze českých sportovců v minulosti i o tom, že je třeba bojovat za demokracii a vážit si jí.

V davu se to hemží vlajkami Česka a Evropské unie, stejně tak protibabišovskými transparenty. V rukou nápisy jako „Babiš je lhář“, „Nejsme slepí“ či „Benešová demisi“ třímají malé děti i senioři. Dále lze vidět cedule s textem „Nezávislá justice“, „Koho ještě odvoláš“ a „Nás neodvoláš“. Fotografie Babiše a Benešové na transparentech doprovázejí nápisy „Prime minister or crime mister?“ (Premiér nebo mistr zločinu?) a „Minister of justice hides my crimes in practice“ (Ministryně spravedlnosti zakrývá mé zločiny).



Organizátoři lidem rozdávají připínací placky s logem spolku Milion chvilek pro demokracii a letáky s nápisem Justice, stejně jako při předchozích akcích.

Pro demonstranty jsou připraveny dvě velkoplošné obrazovky, aby všichni přítomní mohli sledovat, co se děje na pódiu. Na bezpečnost akce dohlíží několik policistů.

Zatímco řečníci představují na pódiu své požadavky vůči vládě, demonstranti opakovaně skandují „Hanba”, „Demisi“ či „Máme toho dost“.

Na místo po sedmé hodině dorazil i bývalý dlouholetý šéf Senátu Petr Pithart. Na pódiu vystoupil rovněž hudební kritik Jiří Černý. „Nenechte se rozehnat,” vzkázal účastníkům protestní akce. Účastní se i senátoři Mikuláš Bek, Václav Láska a Jiří Růžička.

Vzápětí organizátoři uvedli, že na úterý 21. května svolávají další demonstraci. Tentokrát na Václavaku, když prý premiér ignoruje Staromák. „Příště nás může být 50 tisíc,” vyzývají.

I Dominikánské náměstí v Brně v pondělí zaplnili demonstrující za nezávislost justice. Demonstranti se setkali u sochy Jošta na Moravském náměstí, odkud krátce po 18:00 vyrazil pochod přes Rašínovu třídu a náměstí Svobody. Z Moravského náměstí odešlo podle odhadu 1500 až 2000 lidí, dav se ale postupně početně rozrostl. Na Dominikánském náměstí je opticky stejně lidí jako před týdnem, možná i více. Minulé pondělí byly na náměstí podle odhadu 3000 až 4000 lidí.



Podporovatelé protestu tvrdí, že Benešová dva roky zpochybňuje Babišovo trestní stíhání. Její jmenování krátce po policejním návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo označují za možný „největší zásah do justiční moci od listopadu 1989“.

Kritizují také to, že ministryně uvažuje o zúžení justiční soustavy z nynějších čtyř na tři stupně. Benešová uvedla, že chce pro zúžení připravit podklady, rozhodovat o něm ale nebude. Při čtvrtečních interpelacích řekla, že verdikt by byl až na novém ministrovi v dalším volebním období.