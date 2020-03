Davidová po bronzu v Novém Městě: Fanouškům za ploty musíme poděkovat, nenechali se úplně odradit

Nové Město na Moravě Za normálních okolností by se burácení tribun neslo daleko do kraje. Biatlonistce Markétě Davidové ale po bronzu ve sprintu Světového poháru v Novém Městě na Moravě tleskali pouze členové týmu, organizátoři a dobrovolníci, kteří se po závodu shlukli u stupňů vítězů.

„Je od nich hezké, že se nám to snaží udělat alespoň trochu veselé,“ poděkovala Davidová. Vybojovala třetí bronz ve sprintu v této sezoně a za nejsmutnější, protože si ho vyjela bez fanoušků, ho přesto neoznačila. „To bych neřekla, ale samozřejmě je škoda, že to je před prázdnými tribunami. Fakt nás to mrzí,“ litovala.

Do Vysočina Areny mají diváci zakázaný vstup na základě pondělního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu kvůli riziku šíření nového koronaviru. Vyhlášení tak sledovali jen fotografové, organizátoři a členové týmů. Když vystoupila Davidová na třetí stupeň, dobrovolníci tleskali a troubili, aby vytvořili alespoň decentní atmosféru.

Místo 30 tisíc diváků v hledišti a u trati se v ochozech třepetalo ve větru jen pár rozvěšených vlajek. „Je to smutný příběh. Mohlo to tu být jak za dob Gabči,“ připomněl šéf organizátorů a prezident biatlonového svazu Jiří Hamza atmosféru po triumfu Gabriely Koukalové v závodu s hromadným startem v prosinci 2016.

Z ohlušujícího bouření obecenstva tehdy běhal mráz po zádech. Koukalová se cestou na stupně vítězů zahalila do vlajky a v proslovu divákům děkovala.



Davidová se ohlušujících ovací nedočkala. Slyšela jen povzbuzování pár desítek fanoušků, stojících za plotem u louky pod stadionem. Odtud viděli biatlonistky aspoň krátce, dohlédli na velkou obrazovku a mohli tak tradičně oslavovat povedené výstřely závodnic. „Musíme jim poděkovat. Kdybych je tam potkala, tak jim to řeknu osobně. Je to super, že se nenechali úplně odradit. A jsou tam,“ řekla Davidová.

Diváky slyšely i ostatní české reprezentantky. „V jednom koutku v lese jsem slyšela, že tam někdo křičel, že tam byli lidi schovaní u plotu. Hodně to pomohlo, děkuju,“ řekla Eva Kristejn Puskarčíková. „Byli i u plotu bouřliví, jak čeští fanoušci umějí být. Aspoň jsem se usmála na trati a říkala si, že to jsou ti skalní, kteří i přes zákazy dorazí a snaží se na hranici zákona něco dělat, ale je to zvláštní,“ dodala Lucie Charvátová.

Organizátoři děkovali lidem, že vyslyšeli jejich žádosti a nesnažili se do areálu proniknout. „Zvládli to bezvadně. Musíme se omluvit, ale jsou situace, co neovlivníme,“ řekl Hamza. Závod ani neměl chuť sledovat, ale z třetího místa Davidové měl radost. „Zvedla nám náladu. Je to super pro český biatlon, špatně pro světový.“

Na jednu stranu možná Davidové pomohlo, že byly prázdné tribuny. „Možná jo, při střelbě určitě, člověk je takový víc v klidu, protože na něj nikdo nekřičí. Mohlo se také stát, že bych s diváky nezastřílela takhle dobře,“ pronesla Davidová.

Věděla, o čem mluví. Na Vysočině jela Světový pohár potřetí a v roce 2016 ani o dva roky později se ve sprintu nevešla do šedesátky. „Pokaždé se mi to nepovedlo. Takže to mohlo dopadnout jinak, kdyby tu byli. Snad si to užili alespoň u televize.“

Třeba dostane Davidová šanci uspět před fanoušky v další sezoně. Světový pohár se do Nového Města na Moravě vrátí za rok v březnu. „Pořád věřím, že velkých chvil se ještě dočká. Je na začátku, ale potřebuje čas,“ konstatoval Hamza.