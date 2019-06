Den, kdy zemřela formule jedna. Je penalizování Vettela dobrý, nebo špatný tah?

montreal Emanuele Pirro je pětinásobný vítěz čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans. Má za sebou i 37 závodů ve formuli 1, přesto se v neděli večer všechny tyto informace z internetové encyklopedie Wikipedia vytratily a místo nich u jeho jména stálo prosté: „je známý jako ničitel formule 1“.

Pirro je totiž coby jeden z komisařů závodu F1 v Kanadě podepsán pod kontroverzním pětivteřinovým trestem, který Sebastianovi Vettelovi sebral v cíli vítězství.

A přiřkl ho Lewisi Hamiltonovi, takže i v sedmém závodě sezony (z nichž pět vyhrál právě Brit) zůstává stáj Mercedes neporažena.

Jenže místo oslavných ód se tentokrát ozývá křik. „Jezdil vůbec některý z komisařů na předních příčkách v F1? Ten trest je psycho,“ uvedl bývalý pilot F1 Mark Webber.

Bývalý australský pilot formule 1 Mark Webber

Nigel Mansell, mistr světa z roku 1992, se čílil ještě víc: „Absurdní trest. Seb měl co dělat, aby nenarazil do zdi. Bylo to velmi trapné. Dva šampioni jezdili skvěle, ale skončilo to nesprávným výsledkem.“



A třeba Casey Stoner, motocyklová ikona MotoGP, na Twitter napsal: „F1, tohle bylo nejhorší rozhodnutí, jaké jsi kdy učinila.“

Za vším stojí chvilkový moment z 48. kola. Vettel je první, jenže ve čtvrté zatáčce montrealského okruhu vyjede na trávu, navíc ho rozhodí obrubník a on se na trať vrátí těsně před Hamiltonem.

Ten sice nemusí brzdit, nicméně o 10 kol později Vettel dostává pětivteřinový trest za nebezpečný výjezd. Cíl protne jako první, ne však s dostatečným náskokem, a tak po přičtení penalizace padá na druhé místo.

„Ukradli mi závod. Musíte být úplně slepí, když si myslíte, že projedu trávou a mám plnou kontrolu nad vozem. Svět už vážně nechápu.“

Bylo to vskutku kontroverzní rozhodnutí, protože Vettel těžko mohl udělat něco jinak.

Lewis Hamilton slaví po VC Kanady

Na trávě monopost nedrží, a kdyby agresivněji zatočil, aby nechal Hamiltonovi víc místa, byl by to mnohem riskantnější a nebezpečnější manévr než ten původní. Tak to vidí mistři světa Jenson Button i Nigel Mansell.



I sám Hamilton přiznal, že by nejednal jinak než Vettel, a též on cítil, že tentokrát vítězství patří jinému.

Symbolicky tak na pódiu pro tři nejlepší tahal Vettela k sobě na nejvyšší stupeň. A ve chvíli, kdy začala hrát německá hymna na počest vítězné stáje, patřila i Němci Vettelovi.

Ta zásadní otázka ale zní: měl být Vettel potrestán? Ano, existuje regule, která říká, že pilot nesmí ohrozit soupeře a vjet jim do závodní stopy. Jenže…

Je to problém všech pravidel, která nejsou exaktně popsaná a vyžadují cit rozhodčích či komisařů.

Stejně jako ve fotbale existuje i za pomoci videa široká šedá zóna, kdy sudí může a nemusí odpískat penaltu, je stejně široká zóna, která dává komisařům obrovskou moc, i v F1.

Takže literu zákona muži „v taláru“ neporušili, jenže chyběl jim cit pro ducha onoho zákona, pro samotné závodění.

Před třemi lety něco podobného zažil i Lewis Hamilton, když v Monaku „zablokoval“ Daniela Ricciarda, ale vyvázl bez trestu, protože nemohl jednat jinak.



V oné šedé zóně si prostě komisaři jeho bezúhonnost obhájili, stejně jako si teď obhájí i trest pro Vettela.

Však také v diskusi pod videem nedělního incidentu jeden z fanoušků napsal: „Den, kdy zemřela F1.“ A jiný příznivec odepsal: „Den, kdy komisaři rozhodli podle pravidel?“

Ano, je tu nejednota, víc pohledů. Na stránkách Sky Sports je anketa, kde víc než 130 tisíc čtenářů odpovídalo, jestli byl trest pro Němce adekvátní.

Padesát osm procent řeklo ano, zbytek nesouhlasil, což je vzhledem k fanouškovským preferencím Britů vlastně vyrovnané číslo.

I šéf stáje Mercedes, Toto Wolff, přiznává, že byl z udělení trestu překvapen.

Vzápětí dodal: „Podle mě to bylo jedno z kontroverzních rozhodnutí. Ale komisaři musí mít naši podporu. Musíme to respektovat, a ne to ještě víc rozporovat.“