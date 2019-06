Největší motoristický svátek. Letošních 24 hodin Le Mans ukáže i budoucnost motorsportu

Le Mans Ve francouzském Le Mans se o tomto víkendu koná slavná čtyřiadvacetihodinovka, jeden z nejnáročnějších motoristických podniků na světě. Auta s mnoha závodními legendami za volantem odstartují v sobotu ve tři hodiny odpoledne, v neděli v stejnou dobu budeme znát vítěze. V Le Mans se ale letos hodně mluví i o technice.

24 hodin Le Mans je výjimečný závod. Letos se na start postaví 62 vozů, každý s trojčlennou posádkou. V různých kategoriích se očekává na trati lítý boj, kombinovaný s neustálým bojem o přežití. Na slavné trati La Sarthe totiž na piloty číhá nějaké to nebezpečí doslova v každém úseku trati a ohromný provoz, který na ní panuje, je s přibývajícím časem náročnější a náročnější.

Hon na Toyotu

Výdrž je tu navíc třeba kombinovat s rychlostí, už dávno neplatí, že důležité je v Le Mans především dojet. Už několik let se traduje, že je to 24hodinový sprint od začátku do konce. Boje, které v uplynulých letech „zuří“ především v nižších kategoriích, jsou toho jasným důkazem, podlle časů z tréninků a kvalifikace se ovšem zdá, že se letos mohou zapotit i u týmu Toyota, který coby jediný tovární tým dominuje nejsilnější kategorii LMP1.

Právě speciál Toyota TS050 odstartuje do letošní čtyřiadvacetihodinovky z prvního místa. V kvalifikaci si ho vyjel vůz číslo 7, za jehož volantem byl bývalý pilot F1 Kamui Kobayashi. Toho budou v kokpitu v průběhu závodu střídat Mike Conway a José María López. Velká pozornost se samozřejmě soustředí na vůz startovní číslo 8, kde posádku tvoří Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima a legenda Formule 1 Fernando Alonso.

Vedle něj se v letošní čtyřiadvacetihodinovce představí celá řada bývalých pilotů F1. Jensona Buttona vystřídá po jeho odchodu z týmumladý Sofel Vandoorne, v různých vozech se budou za volantem střídat další známé tváře, jako Sébastien Bourdais, Bruno Senna, Jean-Eric Vergne, Sergey Sirotkin, Paul di Resta, či Giancarlo Fisichella a Pastor Maldonado.



Pro Alonsa je to nejspíš na nějakou dobu poslední start za Toyotu v seriálu WEC, který už s předstihem tato posádka zvládla vyhrát. A tak se jistě bude chtít rozloučit vítězstvím. V kategorii LMP1 budou s hybridní tovární Toyotou soupeřit nehybridní prototypy soukromých týmů SMP Racing, Rebellion, Dragonspeed a ByKolles. V kvalifikaci ztrácely nejrychlejší soukromé týmy na Toyotu i méně než sekundu, takže to vypadá na zajímavý závod.

Ve třídě LMP2 startují výhradně soukromé týmy, Z vedoucí pozice do závodu vyrazí vůz číslo 39 týmu The Graff-SO24, druhý ostartuje TS Racing a třetí vůz týmu DragonSpeed. Všechny tyto týmy používají speciály Oreca 07-Gibson.

Souboj automobilek

Asi největší boje můžeme letos opět očekávat v kategorii GT vozů, tedy ve třídě cestovních aut postavených na základě sériových modelů. Ta se dělí na dvě větve, v Pro třídě startují tovární týmy a zkušení jezdci, kategorie Am vyžaduje start méně zkušených pilotů.

Že to bude letos lítý souboj dokazuje fakt, že na prvních pěti místech v kvalifikaci se umístilo pět různých vozů: z pole-position pojede Aston Martin s číslem 95, druhé místo se ztrátou jen jedné desetiny patřilo továrnímu Fordu GT číslo 67, třetí je Corvette se startovním číslem 63, čtvrté Porsche 911 číslo 93 a páté BMW 8 s číslem 82. Za těmito vozy trochu zaostaly Ferrari 488, ale i ty mají šanci na vítězství. Pro Ford je to letos poslední účast s tovární podporou, od příští sezóny budou speciály GT provozovat soukromé týmy.

Budoucnost je v hyperautech

V Le Mans se také mimochodem letos v podstatě rozhoduje o tom, jak budou ve slavném závodu a v celém seriálu vytrvalostních podniků WEC bojovat automobilky do budoucna. ACO a FIA, organizátoři série, totiž v pátek představili zásadní změnu pravidel pro sezónu 2020/2021. V té vystřídá dosavadní špičkovou kategorii LMP1 nová třída Hypercars.

Ta dovolí do závodu přihlásit dva druhy vozů: buď speciálně postavené prototypy (ty mohou volit především soukromé týmy), či závodní verze supersportovních sériových modelů. Bude to tedy svým způsobem návrat k někdejší kategorii GT1, ve které se koncem devadesátých let v Le Mans proháněly vozy mnoha automobilek.

Posádka k závodu Le Mans ve složení Roberto Gonzales, Pastor Maldonado a Anthony Davidson (GBR)

Právě s cílem přilákat automobilky zpět do královské kategorie nová pravidla vznikla. Příští rok by tedy měl být posledním, kdy v královské kategorii v Le Mans bude z automobilek o celkové vítězství bojovat Toyota sama, v další sezóně (od záři 2020) by se mohly objevit další automobilky.



Kdo se přidá, zatím není jasné, ale FIA už dříve deklarovala, že by kategorii Hypercars nezaváděla, pokud by o ni nebyl zájem. Záměr připravit vůz nové třídy veřejně deklarovala právě Toyota, veřejným tajemstvím je zájem Aston Martinu, s kategorií koketuje McLaren a snad se přidají i další. Dříve se o tuto novou kategorii zajímal například Ford, Ferrari, Porsche, nebo i malý výrobce Koenigsegg.

Vodík na start

Letošní závod má ještě jednu technickou specialitu. Krátce před začátkem soubojů objede čestné kolo po trati La Sarthe speciál GreenGT MissionH24 zamýšlené kategorie LMPH2G. Jde o závodní prototyp s vodíkovým pohonem. Organizátoři seriálu počítají s tím, že tento vůz poslouží jako vývojová základna s cílem posunout vodíkovou techniku tak daleko, aby se budoucí speciály této kategorie mohly postavit na start čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans v roce 2024.