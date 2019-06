Hamilton vyhrál i v Kanadě, pomohla mu ale Vettelova penalizace

Montreal Velkou cenu Kanady formule 1 vyhrál lídr mistrovství světa Lewis Hamilton díky penalizaci německého rivala Sebastiana Vettela za nebezpečný manévr. Vettel se svým ferrari sice projel cílem sedmého závodu sezony jako první, ale po pětisekundovém trestu za nebezpečné počínání v 48. kole se vítězem stal Brit. Prodloužil tak letošní neporazitelnost Mercedesu.

Velká cena Kanady, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Montrealu: Výsledky: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:29:05,403 (prům. rychlost 205,527 km/h), 2. Vettel (Něm./Ferrari) -3,658, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -4,696, 4. Bottas (Fin./Mercedes) -51,043, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -57,655, 6. Ricciardo (Austr./Renault), 7. Hülkenberg (Něm./Renault), 8. Gasly (Fr./Red Bull), 9. Stroll (Kan./Racing Point), 10. Kvjat (Rus./Toro Rosso) všichni -1 kolo.



Nejrychlejší kolo závodu: Bottas.



Průběžné pořadí (po 7 z 21 závodů): 1. Hamilton 162, 2. Bottas 133, 3. Vettel 100, 4. Verstappen 88, 5. Leclerc 72, 6. Gasly 36.



Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 295, 2. Ferrari 172, 3. Red Bull 123, 4. McLaren 30, 5. Renault 28, 6. Racing Point 19, 7. Toro Rosso 17, 8. Haas 16, 9. Alfa Romeo 13.

„To není způsob, jak jsem chtěl vyhrát. Ale rád to přijmu,“ řekl obhájce titulu Hamilton. Vettel jej donutil přibrzdit a málem natlačil na zeď poté, co chyboval v nájezdu do zatáčky a po projetí trávou se vrátil na trať. Sportovní komisaři vyhodnotili, že ohrozil soupeře, a udělili mu penalizaci.



„Ukradli nám závod,“ zuřil Vettel. „Musíte být úplně slepí, když si myslíte, že projedete trávou a pak máte plnou kontrolu nad vozem. To není fér. Svět už vážně nechápu,“ řekl do týmového rádia německý pilot, který chtěl po sobotní vyhrané kvalifikaci potvrdit triumfem progres Ferrari a ukončit letošní sérii Mercedesu.

K tomu však nedošlo. Hamilton dnes v Montrealu oslavil 78. triumf v kariéře a sedmý na tamní trati, čímž vyrovnal rekord Michaela Schumachera. „Donutil jsem ho k chybě a vyjel do trávy. Museli jsme se vyhnout srážce,“ uvedl Hamilton.

Ze sedmi závodů v sezoně vyhrál již pět a pořadí šampionátu vede o 29 bodů před týmovým kolegou Valtterim Bottasem. Finský pilot na okruhu Gillese Villeneuvea obsadil čtvrté místo. Lepší byl ještě druhý pilot týmu Ferrari Charles Leclerc.

Vettel byl frustrovaný. „Co jsem měl k čertu dělat? Měl jsem trávu na kolech,“ láteřil ještě dlouho po závodu. A než došel ke stupňům vítězů, prohodil u monopostů cedule: jedničku dal k sobě a dvojku k Hamiltonovi. Po třetině závodů ztrácí na první příčku už 62 bodů.



Šampionát F1 bude pokračovat 23. června ve Francii.